Mbappé habló sin filtro de la lucha con Messi por ser el máximo goleador de los mundiales

Desde la previa del inicio del Mundial 2026 se presupuestaba que el récord del máximo goleador en la historia de los mundiales, bajo el poder de Miroslav Klose con 16 anotaciones, se encontraba en riesgo. Desde Catar 2022, Kylian Mbappé y Lionel Messi quedaron muy cerca de igualar ese registro, hecho que ya hizo el argentino.

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Messi convirtió triplete en el primer juego del Mundial ante Argelia, con lo cual llegó a los 16 goles en 27 juegos. Por su parte, Mbappé hizo doblete y se quedó en 14 anotaciones en 13 partidos disputados, superando a históricos como Pelé o Just Fontaine.

¿Qué dijo Mbappé sobre Messi y la lucha por ser el máximo goleador de los mundiales?

El delantero francés se refirió este domingo al pulso que mantiene con Lionel Messi por convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, aunque reconoció que el argentino es mejor.

“Ya sabía que Messi iba a seguir marcando goles. Siempre lo hace. Él va por delante y yo voy por detrás. Yo seguiré marcando para ayudar a mi selección a llegar lo más lejos posible”, afirmó Mbappé en una rueda de prensa en Filadelfia (Estados Unidos) previa al duelo de este lunes frente a Irak.

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“Cuando marcas goles tienes más opciones de llegar lejos, y yo quiero ganar el Mundial”, añadió.

“Está claro que Messi es el mejor del mundo, también Cristiano (Ronaldo). Durante 16 años ha demostrado la calidad extraordinaria que tiene. Yo solo intento hacer lo que sé hacer: mostrar mi calidad en el mayor escenario posible y ayudar a mi selección”, agregó el jugador del Real Madrid.

Mbappé, por su partido 100 con la Selección de Francia

El partido contra Irak será el número 100 de Mbappé con la selección francesa, un hito que consideró “histórico”. Del mismo modo, Kylian ya se convirtió en el máximo goleador en la historia de ese seleccionado con 58, dejando atrás a Olivier Giroud.

“No hay nada más grande que la selección nacional. Llegar a 100 partidos es algo histórico, más aún si sucede en un Mundial. Va a ser un partido especial para mí, pero necesitamos ganar para clasificarnos. Lo tengo muy claro”, aseguró.

Francia e Irak se enfrentarán a partir de las 4:00 p.m. (hora de Colombia), en la continuidad de Grupo I de la Copa del Mundo. Noruega y Senegal cerrarán la jornada con su juego a las 7:00 p.m.