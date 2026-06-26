Conmebol celebra con Ecuador y sueña con Paraguay en el Mundial 2026: resumen de la jornada

Conmebol celebra con Ecuador y Paraguay, tras clasificarse en el Mundial 2026: resumen de la jornada. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images) / Christian Alvarenga

Este jueves 25 de junio se definieron los clasificados y terceros posicionados en los grupos D, E y F. Durante la jornada destacaron Ecuador y Paraguay, cuadros sudamericanos que terminaron avanzando a pesar de tener todo en contra. Sacaron la casta por Conmebol.

Ecuador 2-1 Alemania

La jornada inició con un certero batacazo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Ecuador logró el milagro de la clasificación, luego de remontarle a la poderosa Alemania por un marcador de 2-1.

Y es que en apenas 10 minutos, el marcador ya había contado dos anotaciones. La primera de ellas, al 2′, por intermedio de Leroy Sané y la segunda, el empate transitorio al 9′, por cuenta de Nilson Angulo.

Cuando parecía que la paridad dejaba por fuera a los sudamericanos, llegó la locura máxima. Un saque de esquina, peinado en el primer palo y que estaba próximo a las manos de Manuel Neuer, terminó siendo punteado por Gonzalo Plata (77′) para sellar el histórico triunfo ecuatoriano.

Curazao 0-2 Costa de Marfil

En simultáneo por el Grupo E, Costa de Marfil no pasó afugias en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y terminó imponiéndose por 0-2 ante Curazao.

La gran figura del partido fue Nicolas Pépé, quien abrió la cuenta sobre los 7 minutos y sentenció la historia al 64′. Lo anterior fue suficiente para que los africanos avanzaran como segundos de su zona.

Túnez 1-3 Países Bajos

El Grupo F tuvo como absoluto líder a Países Bajos, que cerró esta primera fase con puntaje perfecto (9 de 9). Los de Ronald Koeman derrotaron por 3-1 a la floja Túnez y ahora llegan a los dieciseisavos en condición de favoritos.

Un autogol de Ellyes Skhiri encaminó el duelo para los neerlandeses, que ampliaron diferencias al séptimo minuto por intermedio de Brian Brobbey. Aunque Hazem Mastouri recortó diferencias en la segunda parte, Jan Paul van Hecke aprovechó una pelota quieta sobre los 62′ para decretar el 3-1 final.

Japón 1-1 Suecia

En simultáneo, Japón y Suecia disputaron un encuentro sumamente igualado en el AT&T Stadium de Dallas, el cual terminó decantándose en favor de los nipones por lo hecho en partidos anteriores.

Las anotaciones llegaron en el complemento por intermedio de Daizen Maeda al 56′ y seis minutos después con Anthoy Elanga (63′). La igualdad le permitió a los asiáticos terminar segundos y a los europeos terceros.

Paraguay 0-0 Australia

El día cerro con el Grupo D. El otro sudamericano en competencia fue Paraguay, que luchó a más no poder en el Levi’s Stadium para llevarse un empate a cero (0-0) con Australia.

Con este resultado, los de Gustavo Alfaro, que por cierto no contaron con Miguel Almirón por expulsión, se quedaron con la tercera casilla, mientras que los australianos pasaron en la segunda casilla.

Estados Unidos 2-3 Turquía

Finalmente, la local Estados Unidos, que llegaba ya clasificada, se midió con una sorpresiva Turquía en un SoFi Stadium a reventar. Si bien los europeos llegaban eliminados, terminaron dejando una grata imagen en su salida final.

Auston Trusty abrió la cuenta para los norteamericanos al tercer minuto de juego, pero a los 7′ lo empató Arda Guler. Lo dio vuelta Barış Alper Yılmaz y esta vez lo igualó Sebastian Berhalter para los dueños de casa. Finalmente, en la última del encuentro, Kaan Ayhan puso a delirar a los turcos en su despedida.