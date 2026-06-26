Más de 600 celulares recuperados y 18 capturados deja ofensiva contra el hurto en Pereira

Pereira

Según las autoridades, durante este año se han registrado 697 casos de hurto de celulares en Pereira, Dosquebradas y La Virginia, razón por la cual se han intensificado las labores de investigación y los operativos de control para afectar las estructuras delincuenciales dedicadas al robo, la receptación y la comercialización ilegal de estos dispositivos.

Durante la rueda de prensa, la policía destacó la captura de 18 personas vinculadas a este delito y la recuperación e incautación de más de 600 equipos móviles.

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“En estas tres mesas se encuentran 600 celulares, por un costo aproximado de 200 millones de pesos, es el costo de estos celulares, los cuales la policía metropolitana en sus últimos dos meses ha recuperado, hay celulares que han sido hurtados, o que en su efecto no tienen la legalidad o los documentos establecidos para su venta”, indicó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Como parte de la estrategia, la Policía ha realizado 12 operativos de inspección en establecimientos dedicados a la venta de celulares, verificando el cumplimiento de los requisitos legales para su funcionamiento. Estas acciones permitieron la suspensión temporal de dos establecimientos comerciales y la incautación de 278 equipos móviles que presentaban reportes por hurto o extravío.

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Las autoridades destacaron que, además de recuperar el patrimonio de los ciudadanos, se busca impedir que los celulares incautados regresen al mercado ilegal. Por esta razón, durante los próximos meses se realizará una nueva entrega de más de 800 equipos al Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos (CENARE), fortaleciendo una estrategia que también promueve el aprovechamiento responsable de residuos tecnológicos y la protección del medio ambiente.

La Policía reiteró el llamado a denunciar oportunamente el hurto de celulares y a no adquirir equipos de procedencia ilegal ya que podría tener consecuencias.