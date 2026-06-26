Pereira inaugura su segundo Paradero Seguro para fortalecer la protección de las mujeres

Pereira

En la capital risaraldense se inauguró un espacio diseñado para brindar mayor protección, confianza y acompañamiento a las ciudadanas en sus desplazamientos diarios. El nuevo punto fue habilitado en el sector de Victoria Centro Comercial y hace parte de las acciones lideradas por la Alcaldía de Pereira para prevenir las violencias basadas en género.

Este paradero cuenta con mejoras en iluminación, infraestructura y mobiliario urbano, convirtiéndose en un entorno más seguro para las mujeres que utilizan el transporte público. La iniciativa fue presentada con la participación de representantes de la administración municipal, líderes sociales y colectivos de mujeres, quienes destacaron la importancia de seguir construyendo espacios para la protección de las mujeres en diferentes sectores de la ciudad.

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“Es un paradero que no solamente tiene iluminación, sino mucho color e intervención general en las fuentes. Vamos a estar muy pendientes y hoy está la Policía Nacional comprometiéndose en cuidarlas”, expresó María Irma Noreña, gestora social de Pereira.

Foto: Alcaldía de Pereira. Ampliar Foto: Alcaldía de Pereira. Cerrar

Este proyecto se suma a otras acciones que integran la estrategia “Mujer Segura”, como los 44 Puntos Púrpura distribuidos en la ciudad, la capacitación a conductores del transporte público y la aplicación Mujer Segura, que cuenta con un botón de pánico conectado directamente con la Policía Nacional para atender situaciones de emergencia.

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Además de fortalecer la seguridad de las mujeres, el nuevo paradero incorpora un componente ambiental. La banca instalada fue fabricada a partir de materiales reciclados equivalentes a cerca de 500.000 empaques de alimentos y bolsas plásticas, promoviendo la sostenibilidad y la economía circular. Desde la Alcaldía anunciaron que continuarán adecuando nuevos Paraderos Seguros en diferentes sectores de Pereira como parte de la apuesta por una ciudad más incluyente, segura y comprometida con el bienestar de las mujeres.