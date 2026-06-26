Bombero de Pereira viajó a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda y rescate

Pereira

La preparación de un integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira estará al servicio de las labores humanitarias que se adelantan en Venezuela, luego del fuerte terremoto que afectó a ese país.

Se trata de Andrés Barbosa, rescatista pereirano que hace parte del equipo USAR COL-1, conformado por 63 especialistas colombianos que fueron desplegados para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate de personas atrapadas entre estructuras colapsadas.

La participación del bombero risaraldense fue confirmada por el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, quien destacó, a través de sus redes sociales, la trayectoria y preparación del uniformado, señalando que cuenta con más de una década de experiencia en este tipo de operaciones de alta complejidad.

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“Nosotros estamos enviando a uno de nuestros mejores bomberos, experto en búsqueda y rescate que se va a unir a esta jornada de apoyo en Venezuela. Hoy el idioma que nos tiene que unir es la solidaridad”, expresó Mauricio Salazar, alcalde de Pereira.

Barbosa integra uno de los equipos de búsqueda y rescate urbano más especializados del país, entrenado para intervenir en escenarios de desastres naturales donde se requiere personal altamente capacitado para localizar y rescatar sobrevivientes en edificaciones colapsadas.

Su desplazamiento representa no solo el compromiso del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira con las misiones humanitarias, sino también el reconocimiento al nivel de formación que han alcanzado los organismos de socorro de la ciudad.

La misión USAR COL-1 trabajará en coordinación con las autoridades venezolanas y los organismos internacionales de atención de emergencias, apoyando las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria en las zonas más afectadas por el terremoto.

Con esta participación, Pereira vuelve a estar presente en una misión internacional de respuesta a desastres, aportando personal altamente calificado para proteger la vida y brindar asistencia a las comunidades que enfrentan una de las emergencias más complejas de los últimos años.