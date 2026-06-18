Autoridades recuperan vehículos robados e incautan cientos de autopartes en Pereira

Pereira

El operativo se desarrolló en el sector de la carrera 12 con calle 27 y áreas cercanas, donde fueron inspeccionados establecimientos dedicados a la venta de automotores, motocicletas, repuestos y accesorios.

Durante las verificaciones, las autoridades incautaron 310 placas de identificación vehicular, dos motores y una gran cantidad de autopartes cuya procedencia es materia de investigación, pues muchos de ellos serían robados. Asimismo, fueron recuperados dos vehículos y una motocicleta que figuraban como hurtados en las bases de datos de las autoridades.

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Los investigadores consideran que varios de estos elementos podrían estar relacionados con maniobras utilizadas para modificar la identidad de vehículos robados y facilitar posteriormente su comercialización en el mercado ilegal.

Además de las incautaciones, la operación permitió la captura de dos personas. Una de ellas deberá responder por presunto tráfico de estupefacientes, mientras que la otra fue detenida por el delito de falsedad marcaria.

“Utilizan notarías, sellos notariales y, lo más importante, documentos falsos para venderlos. Hemos logrado la recuperación de estas dos camionetas, que estaban siendo usadas o gemeliadas, un chasis regrabado, habían sido hurtadas aquí en la ciudad de Pereira y estaban siendo vendidas”, indicó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

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Las autoridades también ordenaron la suspensión temporal de las actividades de un establecimiento comercial mientras avanzan las verificaciones administrativas y judiciales derivadas de las irregularidades encontradas durante los procedimientos.

Según información recopilada por grupos especializados de inteligencia y policía judicial, algunas organizaciones delincuenciales estarían utilizando diferentes mecanismos para ocultar el origen ilícito de vehículos, repuestos y otros elementos obtenidos mediante hurto, fortaleciendo así las redes de receptación que operan en la región.

Dentro de los hallazgos más relevantes de la intervención figuran evidencias relacionadas con posibles alteraciones en sistemas de identificación vehicular una modalidad frecuentemente utilizada para legalizar automotores robados y ponerlos nuevamente en circulación.