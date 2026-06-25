Golpe a las finanzas de Cordillera: ocupan bienes por $700 millones en Risaralda

Pereira

Durante el procedimiento, denominado ‘Los del Edén’, fueron ocupados tres bienes inmuebles cuyo valor comercial supera los $700 millones. De acuerdo con las autoridades, las propiedades habrían servido como soporte logístico para actividades ilegales desarrolladas por esta organización criminal.

Las investigaciones permitieron establecer que los predios, presuntamente eran utilizados para el funcionamiento de un laboratorio destinado al procesamiento de cocaína además del almacenamiento de sustancias estupefacientes y armamento.

Según informó el coronel Jaime Enrique Higgins, comandante de la Policía Risaralda, estas instalaciones representaban un componente estratégico dentro de la capacidad operativa del grupo delincuencial, facilitando tanto la producción como la conservación de elementos vinculados a las actividades ilícitas.

“Estos predios eran destinados para el funcionamiento de un laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína, así como para el almacenamiento de estupefacientes y armas de fuego, fortaleciendo la capacidad operacional de este grupo criminal en la región”, afirmó el coronel Higgins.

Con la aplicación de la medida de extinción de dominio, los bienes quedaron bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de gestionar los activos afectados dentro de este tipo de procesos judiciales.

Las autoridades destacaron que este tipo de operaciones buscan afectar directamente las fuentes de financiación de las organizaciones criminales, reduciendo su capacidad económica y limitando los recursos que utilizan para sostener actividades ilegales en la región.