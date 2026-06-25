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“En este momento el municipio está en calma”: alcalde de Chacao tras terremotos en Venezuela

Gustavo Duque Sáez, alcalde de Chacao, municipio del Estado Miranda, en Venezuela, y una de las zonas más afectadas por los terremotos de este 24 de junio, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, de Caracol Radio, para detallar el panorama actual de esa región tras el desastre natural que deja, hasta el momento y la hora de la publicación de este artículo, 164 muertos y 971 heridos.

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El balance

Duque inició su intervención explicando que Chacao es un municipio que es “un centro financiero”. Contó que tras el terremoto “cuatro estructuras colapsaron”, pero que, “afortunadamente, por ser día de fiestas, hay fiestas en Venezuela, no había mucha gente en las calles”.

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“Estas cuatro estructuras que colapsaron nos dejan, hasta el momento, 11 personas fallecidas”, dijo.

Sin embargo, aclaró que las autoridades también avanzan en el rescate de más personas que han sido encontradas dentro de lo edificios afectados.

Un municipio históricamente sísmico

Por otro lado, el alcalde de Chacao aseguró que “este municipio, históricamente, ha sido un lugar de sismos”, lo que ha llevado a que se esté preparado para afrontar este tipo de desastres naturales.

El funcionario comento que, así mismo, la mayor concentración de personas que se encuentran refugiadas tras los terremotos están ubicadas en la Plaza de Bolívar, la Plaza de Palos Grandes y la Plaza Alta Mira.

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Y, así mismo, señaló que, “en este momento, el municipio está en calma”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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