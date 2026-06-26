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26 jun 2026 Actualizado 10:51

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¿Qué opina del ultimátum que le dio el presidente electo De la Espriella a grupos ilegales?

Opine con el tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Colombia&#039;s President-elect Abelardo de la Espriella speaks after receiving his official credential at the National Registry of Civil Status headquarters in Bogota on June 25, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)

Colombia's President-elect Abelardo de la Espriella speaks after receiving his official credential at the National Registry of Civil Status headquarters in Bogota on June 25, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) / LUIS ACOSTA

Colombia&#039;s President-elect Abelardo de la Espriella speaks after receiving his official credential at the National Registry of Civil Status headquarters in Bogota on June 25, 2026. (Photo by Luis ACOSTA / AFP)
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Este 26 de de junio, nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, es: ¿Qué opina del ultimátum que le dio el presidente electo De la Espriella a grupos ilegales?

Cabe recordar que el presidente electo Abelardo de la Espriella advirtió que los grupos ilegales disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado

Comente y opine, lo leemos al aire.

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