¿Qué opina del ultimátum que le dio el presidente electo De la Espriella a grupos ilegales?
Opine con el tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.
Este 26 de de junio, nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, es: ¿Qué opina del ultimátum que le dio el presidente electo De la Espriella a grupos ilegales?
Cabe recordar que el presidente electo Abelardo de la Espriella advirtió que los grupos ilegales disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado
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