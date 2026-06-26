¿Fin de negociación con grupos armados? Cadavid y Ariel debaten ultimátum de Abelardo de la Esriella

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, los congresistas Hernán Cadavid y Ariel Ávila debatieron sobre el plazo de 30 días que les dio el presidente electo Abelardo de la Espriella a los grupos criminales para que se sometan a la justicia.

El senador electo del Centro Democrático dijo que “este es el camino que debe proceder”, tras calificar como “un fracaso” la política de ‘Paz Total’.

“Hoy el único camino, y por eso también votaron los colombianos, es que los grupos armados al margen de la ley se sometan al único camino legal que hoy existe, que es el sometimiento al Código Penal. Lo que ha quedado probado es que la condescendencia de la ‘Paz Total’, de quienes la promovieron en el Congreso y en el Gobierno, ha sido un absoluto fracaso para Colombia”, dijo.

Por ejemplo, mencionó que el Acuerdo de paz de La Habana desmovilizó a 13.000 guerrilleros, de los cuales 8.000 estaban en armas, y que se ofrecieron amplias concesiones que “el país sigue pagando en términos políticos y económicos”.

Adicionalmente, recordó que muchos excombatientes reincidieron y que, actualmente, hay 28.000 hombres en armas.

“Aquí lo que ha habido siempre es un cóctel de beneficios jurídicos para todas esas estructuras, hay alrededor de 12 negociaciones del Gobierno de Colombia con todas esas estructuras, bandas delincuenciales, fracasó lo de Medellín, ustedes han visto lo que ha venido sucediendo. Luego, aquí lo único que se está planteando es el sometimiento a la ley vigente en Colombia“, agregó.

Por su parte, el senador de la Alianza Verde señaló que la única forma de sometimiento es que los integrantes de los grupos armados organizados se entreguen o que se utilice la figura del principio de oportunidad.

Y en cuanto a la ‘Paz Total’, reconoció que “estuvo muy mal manejada desde el principio”, cuando se se firmaron ceses al fuego sin protocolos claros de verificación.

“Pero el problema grave que hay, para que la gente me entienda, es que la ley permite entablar acercamientos y diálogos, pero la Corte Constitucional dijo que se requería un marco de sometimiento, cosa que no existe, así que todo lo de Medellín, todo lo del Clan del Golfo, pues es literalmente como humo porque como no hay marco jurídico no se podía dar”, sostuvo.

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