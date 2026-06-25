CRIC rechaza señalamientos sobre supuesto “voto fusil” en territorios como el Cauca

CRIC rechazó actuación de Estados Unidos en Venezuela y pidió respeto por soberanía de los pueblos

Popayán, Cauca

El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, rechazó las afirmaciones que califican las jornadas electorales en la región como un supuesto “voto fusil”.

La organización aseguró que este tipo de discursos estigmatizan al departamento, desconocen la capacidad de decisión de sus habitantes y elevan los riesgos para quienes desarrollan procesos organizativos y de defensa de la vida en los territorios.

A través de un comunicado, el CRIC sostuvo que estos señalamientos desconocen la conciencia política y el ejercicio democrático de millones de colombianos que expresaron libremente su decisión en las urnas durante las recientes elecciones presidenciales.

Asimismo, señaló que comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, urbanas y populares han construido procesos políticos y sociales desde la organización colectiva, los cuales hoy también se reflejan en los resultados electorales.

El consejero mayor del CRIC, Eyson Peña, rechazó los cuestionamientos a la participación de las comunidades y aseguró que el voto es un derecho constitucional que fue ejercido libremente por distintos sectores de la sociedad.

“Si hemos decidido participar masivamente como indígenas, afros, estudiantes, comerciantes, transportadores, mujeres y distintos sectores sociales respaldando una propuesta de país, no puede ponerse en duda la legitimidad de nuestros procesos organizativos”, manifestó Peña.

Finalmente, el CRIC hizo un llamado a respetar la decisión democrática de las comunidades y advirtió que este tipo de señalamientos contribuyen a la estigmatización de los territorios y de quienes lideran procesos sociales en diferentes regiones del país.