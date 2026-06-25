“Es estigmatizante e irresponsable”: Iván Cepeda rechaza señalamientos sobre el ‘voto fusil‘

El senador habló en 6AM W de Caracol Radio sobre las elecciones presidenciales. / Foto: Suministrada

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se refirió a las denuncias sobre presuntas irregularidades en los puestos de votación donde habría obtenido el 100% de los sufragios.

El senador pidió que cualquier acusación sobre presión armada al elector se haga con pruebas concretas y no con generalizaciones sobre territorios periféricos: “Permítame salirle al paso de una manera radical a esa afirmación que es supremamente peligrosa, irresponsable y que pone en peligro a poblaciones enteras”.

“Eso pone en riesgo la vida de miles de personas”

Cepeda sostuvo que señalar a comunidades enteras de estar sometidas por grupos armados puede derivar en estigmatización y retaliaciones.

“Afirmar que una población que ha tomado una decisión electoral actúa bajo las órdenes de un grupo armado es ubicarlos inmediatamente bajo el riesgo, no solamente de retaliaciones por parte de algún grupo armado, sino también de una profunda estigmatización”, dijo.

Además, citó las declaraciones de Andrés ‘El Gury‘ Rodríguez, concejal de Medellín que, según él, habría pedido bombardear poblaciones que votaron por su candidatura.

“¿Cómo es posible que se hagan afirmaciones tan graves y tan irresponsables?”, mencionó.

¿Qué dijo sobre las mesas en las que habría obtenido el 100% de los votos?

El senador se refirió a la polémica por los reportes de mesas en Nariño y Chocó donde habría obtenido el 100% de los votos. Frente a este tema, Cepeda afirmó que no se puede concluir automáticamente que esos resultados obedecen a presión armada.

“Hay poblaciones en el país que actúan bajo presión armada, seguramente, pero eso hay que decirlo con todos los elementos de juicio y de una manera puntual para que no se caiga en la estigmatización”, agregó.

El senador afirmó que, según las cifras que conoce, hay 247 denuncias de presión al elector, de las cuales 23 estarían relacionadas con organizaciones armadas y cerca de 11 corresponderían a zonas rurales.

“De ahí a inferir que hay poblaciones enteras en Nariño, o peor aún, que todo el suroccidente ha votado a favor nuestro presionado por grupos armados, eso es irresponsable”, dijo.

Además, el excandidato presidencial afirmó que en algunos territorios con presencia de estructuras ilegales ganó Abelardo de la Espriella, por lo que pidió no usar esa variable de manera selectiva: “Hay lugares en donde funcionan y actúan grupos armados, en los cuales ganó el candidato De la Espriella. Territorios como Catatumbo, Arauca y Guaviare”.

Según Cepeda, si se plantea que la presencia de grupos armados explica automáticamente la votación, también tendría que aplicarse ese análisis en zonas donde ganó su contendor.

“No hay actuaciones de grupos armados a favor de unas candidaturas u otras, a no ser que esos grupos estén actuando a favor del candidato De la Espriella”, afirmó.

Clan del Golfo y debate por la Paz Total

De igual manera, Cepeda se refirió a las revelaciones sobre la llamada ‘Paz Total‘ y las negociaciones con el Clan del Golfo.

El senador aseguró que cualquier hecho irregular debe ser investigado penal y disciplinariamente: “Hay unas revelaciones o investigaciones que deben ser objeto de una investigación, por supuesto, y una investigación que tiene carácter penal y eventualmente disciplinario”.

No obstante, defendió que durante este Gobierno sí hubo acciones contra esa estructura criminal y citó cifras entregadas por el exministro de Defensa, Iván Velásquez.

“Contra el Clan del Golfo ha habido una acción muy clara y se ha logrado que 5.000 de sus miembros sean capturados, 500 hayan sido desmovilizados y 137 de sus jefes intermedios hayan muerto en combate”, mencionó.

Cepeda reconoció que la política de paz debe ser evaluada, pero rechazó que todo el proceso sea calificado como un fracaso.

“Hay problemas que se han presentado en la realización del proceso y de los diálogos de paz, evidentemente, y creo que eso hay que examinarlo. Pero no creo que todo pueda ser inscrito dentro de la lógica del fracaso”, concluyó.