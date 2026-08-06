Embajadora pidió acuerdo judicial por presos en Haití, pero Cancillería dijo que no era necesario

La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, aseguró que los colombianos procesados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse hoy tienen mejores condiciones de reclusión gracias a las gestiones diplomáticas adelantadas desde su llegada al cargo en 2023.

“Cuando nosotros llegamos, los presos estaban en la peor cárcel del país. No podían hablar con sus familias, no tenían derecho a abogados de oficio ni a la salud y estaban totalmente aislados”, afirmó la diplomática en entrevista con 6AM de Caracol Radio.

Velásquez explicó que, tras un trabajo con las autoridades haitianas, se logró el traslado de los detenidos a un centro de reclusión con mejores condiciones. “Hoy en día los señores están en la mejor cárcel. Claro, es Haití y las condiciones siguen siendo difíciles, pero están en la mejor cárcel”, señaló.

La embajadora agregó que también se consiguió que los colombianos tuvieran abogados de oficio, videollamadas mensuales con sus familias y la entrega de las encomiendas enviadas desde Colombia. “Yo conseguí que tuvieran derecho a hablar con sus familias cada mes por videollamadas. A los presos se les llevan las encomiendas y personalmente me he encargado de hacerles llegar libros para que lean”, aseguró.

Sobre el proceso judicial, explicó que ya hubo un primer fallo en el que los colombianos fueron considerados cómplices y no responsables directos del magnicidio, pero esa decisión fue anulada tras un cambio de jueces, por lo que el proceso se reinició.

En materia diplomática, Velásquez contó que propuso avanzar en un acuerdo de cooperación judicial entre Colombia y Haití. “Le dije al ministro de Justicia: hagamos una cooperación entre los dos países. Necesitamos una cooperación judicial muy importante”, indicó.

La embajadora explicó que trasladó esa propuesta a la Cancillería colombiana, pero recibió una respuesta negativa. “Cancillería me respondió que no había necesidad. Yo apelé y dije que sí hay necesidad, sobre todo por los señores colombianos que están acá y porque vamos a tener casos futuros. Eso está en análisis”, afirmó.

Descartó que la salida anticipada del presidente Gustavo Petro durante su segunda visita oficial a Haití estuviera relacionada con la situación de los colombianos detenidos. “De ninguna manera”, respondió, y recordó que durante ese viaje el mandatario pidió perdón al pueblo haitiano por el impacto que tuvo el asesinato de Jovenel Moïse, un hecho que, según dijo, sigue marcando al país.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: