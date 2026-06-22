Iván Cepeda se impuso en el Cauca con amplia ventaja frente a De la Espriella

Popayán, Cauca

Con el 100 % de las mesas informadas en el preconteo electoral, Iván Cepeda y la caucana Aida Quilcué, fórmula del Pacto Histórico, se impusieron en el departamento del Cauca durante la segunda vuelta presidencial al alcanzar 585.479 votos, equivalentes al 75,64 % de la votación.

Por su parte, Abelardo de la Espriella, quien fue elegido presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, obtuvo en el departamento del Cauca 176.901 votos, correspondientes al 22,85 % de los sufragios, según los datos reportados por la Registraduría Nacional.

Ambos candidatos aumentaron su votación frente a la primera vuelta presidencial.

Cepeda pasó de 462.794 a 585.479 votos, sumando más de 122 mil sufragios adicionales, mientras que De la Espriella pasó de 131.175 a 176.901 votos, con un incremento superior a los 45 mil apoyos en el Cauca.

En Popayán la tendencia también favoreció a la fórmula del Pacto Histórico.

Cepeda obtuvo 128.296 votos, mientras que De la Espriella alcanzó 66.470 sufragios, de acuerdo con el preconteo oficial.

La segunda vuelta estuvo marcada por una alta participación ciudadana.

En total, 788.229 personas acudieron a las urnas en el Cauca, cifra equivalente al 73,25 % del potencial electoral habilitado.

El resultado representa un aumento frente a la primera vuelta presidencial, cuando participaron cerca de 696 mil ciudadanos, alcanzando una participación del 64,76 %.

Durante la jornada, la Policía Nacional reportó la incautación de propaganda política en un puesto de votación de Popayán, luego de una intervención realizada en el barrio Campamento tras una alerta ciudadana. El material fue decomisado y se aplicaron las medidas correspondientes.

Tras conocerse los resultados, simpatizantes de Iván Cepeda realizaron concentraciones en diferentes municipios del departamento.

Por su parte, seguidores del presidente electo Abelardo de la Espriella celebraron la victoria nacional con recorridos por las principales calles de Popayán que se extendieron hasta altas horas de la noche.

Durante la jornada electoral y las celebraciones posteriores no se registraron alteraciones al orden público ni situaciones que afectaran el normal desarrollo del proceso electoral.