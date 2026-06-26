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Terremotos no solo dejaron ruinas, expusieron el saqueo de casi 30 años en Venezuela: Julio Camacho

Los dos terremotos que sacudieron a Venezuela, de magnitudes 7.2 y 7.5, no solo dejaron cientos de muertos, miles de heridos y una devastación, sino que también evidenciaron el profundo deterioro de la infraestructura y de la capacidad institucional del país, según aseguró el periodista venezolano Julio César Camacho.

En medio de la entrevista con Julio Sánchez Cristo, Camacho afirmó que la tragedia dejó al descubierto las consecuencias de décadas de abandono estatal.

“El devastador terremoto que golpeó a Venezuela no solo dejó muerte, dolor y ruinas, también expuso con brutal claridad el colapso de un país saqueado durante casi 30 años por sus gobernantes”, expresó el periodista, citando al exgobernador y exdiputado Omar Moreno.

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“Cien edificios de hasta 10 pisos se desplomaron”

Camacho explicó que una de las zonas más golpeadas fue el litoral central venezolano, donde, según los reportes que ha podido recopilar, cerca de un centenar de edificios colapsaron por completo.

“Cien edificios de hasta 10 pisos quedaron totalmente desplomados”, aseguró.

El periodista relató que, más de 24 horas después de los sismos, en muchos sectores los propios vecinos eran quienes intentaban rescatar a los sobrevivientes utilizando únicamente sus manos, debido a la ausencia de maquinaria y de personal especializado.

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Uno de los episodios más impactantes narrados por Camacho ocurrió durante un recorrido realizado por un colega periodista en una de las zonas afectadas.

“Vio un niño de 11 años que solo tenía liberada su cabeza y cuello, mientras una pared apretaba el resto de su cuerpo. Horas después falleció”.

Según contó, en ese mismo edificio permanecían otras personas atrapadas, entre ellas un adolescente que ya había perdido la vida, mientras vecinos y voluntarios trataban desesperadamente de remover los escombros sin herramientas adecuadas.

Miles de desaparecidos y sin capacidad de respuesta

Camacho advirtió que aún es imposible establecer el número real de personas desaparecidas o fallecidas, debido a que numerosos edificios continúan colapsados y no existen los recursos suficientes para remover los escombros.

“No hay palas, no hay picos, no hay maquinaria. Muchas personas siguen debajo de los edificios y nadie sabe cuántas son”, afirmó.

Añadió que organismos internacionales estiman que cerca de siete millones de personas han resultado afectadas por la emergencia, mientras distintos reportes internacionales advierten que la cifra de víctimas mortales podría aumentar significativamente conforme avancen las labores de búsqueda.

“Venezuela no estaba preparada para una tragedia de esta magnitud”

El periodista sostuvo que la emergencia encontró al país sin capacidad logística para enfrentar un desastre natural de semejante dimensión.

Explicó que las fallas eléctricas, los problemas de comunicaciones, la escasez de combustible y la falta de equipos de rescate han complicado las labores de atención a las víctimas.

“El país está viviendo uno de sus peores momentos. Hay dificultades para comunicarse, falta electricidad, falta agua y hasta combustible para movilizar la ayuda”, señaló

Escuche la entrevista completa AQUÍ: