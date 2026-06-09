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10 jun 2026 Actualizado 20:23

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El significado del punto azul que está apareciendo en la pantalla de algunos celulares Android

Para los teléfonos Xiaomi, Redmi y POCO llegaría con la actualización de HyperOS 4.

Punto azul que está apareciendo en la pantalla de algunos celulares Android

Punto azul que está apareciendo en la pantalla de algunos celulares Android

Punto azul que está apareciendo en la pantalla de algunos celulares Android
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Próximamente los usuarios de Android se van a encontrar con una novedad en la pantalla de los celulares. Se trata de un punto azul que llegaría de la mano a la actualización de Android 16, así como el HyperOS 4 para el caso de los dispositivos Xiaomi, Redmi y POCO.

Este cambio hace parte de la apuesta de Android por la privacidad de sus usuarios, que aunque ya cuentan con varios filtros y herramientas, quieren adicionar una señal más.

Aunque mencionan que se tratará de un punto pequeño, puede resultar sorprendente y preocupante para los mismos usuarios. Sin embargo, se destaca que se trataría de una advertencia rápida que lanzarían las aplicaciones.

Este punto azul significaría que las aplicaciones están accediendo a la ubicación del teléfono, es decir que está en uso la geolocalización del dispositivo.

Una vez ingrese a la aplicación, el punto aparecerá y será visible como una advertencia de que ese permiso de localización, que muchas veces es aceptado por el mismo usuario previo a ser usada la app, está siendo utilizado.

Lo que se quiere lograr es que precisamente estos permisos, antes aceptados, sean notorios para el dueño del dispositivo y que en caso de haberlo aceptado por error, pueda ser desactivado una vez se prenda el punto.

¿Cuándo comienza a funcionar este punto azul?

Para los teléfonos Xiaomi, Redmi y POCO llegaría con la actualización de HyperOS 4. Sin embargo, no sería inmediato, este dependería de la actualización de cada modelo.

No obstante, hay quienes ya tienen esta función debido a que venía anclada al Android 16 QPR 3.

De este modo, aclaran que este punto no es por algún daño físico del celular o incluso fallas de la aplicación, sino que está relacionada con el uso de la ubicación.

Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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