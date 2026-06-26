Debemos estar en Isla Margarita, al menos, hasta 2 de julio: colombiano tras terremotos en Venezuela

Iván López, actor colombiano que se encontraba en la Isla Margarita, en Venezuela, narró en 6AMW cómo vivió los dos terremotos que golpearon a ese país el pasado 23 de junio. Cabe recordar que esa isla se encuentra muy cerca a La Guaira y Caracas, ciudades más afectadas por los seísmos.

“Realmente aquí fue un temblor muy leve, pero sí lo que está pasando en el país es muy grave. Son dos terremotos que ustedes han podido ver y documentar y la cosa está tenaz por acá”, dijo.

El momento de los terremotos

López comentó que en el momento del terremoto “estaba en el aeropuerto de Margarita porque ese día volaba rumbo a Caracas y al otro día a Colombia para cumplir unos compromisos con el Teatro Nacional”.

“Tembló, pero no vimos nada más, pensamos que era un temblorcillo y ya, luego nos dimos cuenta de la magnitud de todo lo que ha venido ocurriendo aquí en el país; es grave”, agregó.

Varados en Isla Margarita

“Nos ha tocado quedarnos acá en la isla, según nos dicen, por lo menos hasta el 2 de julio, mientras retoman otra vez las operaciones en los aeropuertos. Maiquetía nos dicen que está con daños estructurales y absolutamente cerrado. Muy posiblemente empiecen a enviar los vuelos a Valencia o a Maracay, que están a tres y dos horas por tierra de Caracas”, cerró.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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