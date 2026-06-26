¿Cuánto invertir en un CDT para recibir 600 mil al mes? Tasas más rentables para JULIO 2026

En los últimos años se ha popularizado la tendencia de proteger el dinero de la inflación mediante los CDT.

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Esta es una alternativa que permite guardar los ahorros de forma segura y obtener una rentabilidad que ayuda a preservar su valor con el paso del tiempo. Debido a esto, muchas entidades financieras han promovido este producto entre sus clientes.

¿Qué es un CDT?

Un CDT (Certificado de Depósito a Término) es un producto financiero de inversión de bajo riesgo. Básicamente, consiste en depositar una suma de dinero en una entidad financiera durante un período determinado a cambio de una rentabilidad previamente acordada.

A largo plazo, esta inversión permite obtener ganancias según la tasa de interés ofrecida por la entidad y teniendo en cuenta los descuentos tributarios correspondientes.

¿Cómo funciona un CDT?

El funcionamiento de un CDT es muy sencillo. Consiste en depositar una suma de dinero en un banco o entidad financiera por un plazo determinado, que puede ser de tres, seis o doce meses, entre otros períodos.

A cambio, la entidad paga una tasa de interés fija y, al finalizar el plazo pactado, el inversionista recibe el capital inicial junto con los rendimientos generados durante ese tiempo.

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¿Cuánto debo invertir en un CDT para recibir 600 mil pesos mensuales?

Si desea recibir un aproximado de $600.000 mensuales netos de un CDT, necesita invertir entre $64 y $70 millones de pesos. El monto exacto dependerá de la tasa de interés efectiva anual (E.A.) que consiga y del plazo que elija.

Tasas rentables para el mes julio:

En julio, las tasas más rentables para un CDT están entre el 11% y el 13.75% E.A. Las mejores rentabilidades suelen encontrarse en CDT digitales y en bancos medianos o especializados, le contamos algunas opciones:

Banco AV Villas: Ofrece tasas de hasta 13.75% E.A. con su CDT digital.

Ofrece tasas de hasta 13.75% E.A. con su CDT digital. Banco Finandina: Ofrecen tasas que rondan entre el 11.53% y 12.00% E.A. para inversiones a 360 días.

Ofrecen tasas que rondan entre el 11.53% y 12.00% E.A. para inversiones a 360 días. Banco Popular: Brinda tasas de hasta 11.75% E.A. para inversiones a largo con pagos mensuales.

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Claves para elegir el mejor CDT

Antes de invertir, tenga en cuenta:

Comparar tasas entre varias entidades

Definir cuánto tiempo puede dejar el dinero sin usar

Revisar condiciones y respaldo de la entidad.

Evaluar si conviene corto plazo (esperar más subidas) o largo plazo (asegurar tasa)

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