Desestiman argumentos del Gobierno para tumbar orden de frenar las ZUT de disidencias en Putumayo

El juez promiscuo de Valle del Guamuez, Putumayo, desestimó los argumentos presentados por el Gobierno para solicitar la nulidad del fallo de tutela que ordenó frenar la instalación de las Zonas de Ubicación Temporal para los Comandos de Frontera y la Coordinadora Bolivariana, al parecer porque no se habría realizado la consulta previa con un resguardo indígena. El proceso será analizado por un juez de segunda instancia, quien evaluará si se configura un desacato.

El Ministerio de Defensa pidió anular el trámite argumentando que debía haber sido vinculado al proceso por su relación con las actividades asociadas a la implementación de la ZUT. Sin embargo, el despacho judicial señaló que la sentencia no impuso órdenes directas a esa cartera y que las medidas fueron dirigidas únicamente a las entidades accionadas, por lo que no encontró una afectación al debido proceso que justificara la nulidad.

Por su parte, el Ministerio del Interior también solicitó la nulidad del proceso al cuestionar la competencia del juzgado para conocer la tutela. Frente a esto, el juez recordó que ese debate ya había sido resuelto previamente por el Tribunal Superior de Mocoa, que determinó que el despacho debía asumir el trámite y decidir de fondo la solicitud de amparo.

En el caso de la Presidencia de la República, además de presentar argumentos frente al fallo, pidió aclaraciones y correcciones al considerar que algunas órdenes podían ser de difícil cumplimiento. El juzgado negó esa solicitud al concluir que no se trataba de errores u omisiones de la sentencia, sino de cuestionamientos sobre el alcance y fundamento de la decisión, asuntos que deben discutirse mediante los recursos correspondientes.

La respuesta de Presidencia no llegó a tiempo por digitar mal un correo electrónico

Uno de los hechos llamativos del trámite fue el error en la digitación del correo electrónico utilizado por la Presidencia para enviar su contestación a la tutela. La entidad aseguró que había elaborado la respuesta antes del fallo, pero el juzgado explicó que el mensaje nunca llegó al buzón oficial debido a la dirección electrónica equivocada, por lo que el documento no pudo ser tenido en cuenta al momento de tomar la decisión. El despacho señaló que la responsabilidad de enviar correctamente las actuaciones corresponde a quien las presenta y que ese error no puede trasladarse a la administración de justicia.

Cabe recordar que pese a la primera orden judicial tras analizar la tutela, el Gobierno avanzó con la instalación de la Zonas de Ubicación Temporal alegando que era de “imposible cumplimiento”. Justo el día en que Caracol Radio reveló la sentencia de la tutela que instauró el resguardo Telar de la Luz se movilizaban a esas espacios 99 combatientes que entregaron diferentes elementos bélicos.