Una empresa antioqueña podría diseñar los alimentos de la NASA para misiones a Marte

Medellín

Alsec, una empresa de alimentos que está especializada en la producción de fórmulas e ingredientes en polvo, está entre los proyectos que ganaron la convocatoria de la NASA para alimentar a las misiones que están previstas para Marte en el año 2028.

Los diez proyectos ganadores del Deep Space Food Challenge están desarrollando tecnologías innovadoras para la alimentación en misiones espaciales de larga duración.

La propuesta de la empresa paisa se ha destacado entre más de 250 propuestas que provienen de diferentes rincones del mundo y reconoce el trabajo de investigación de esta entidad.

Misión a Marte

La NASA ha informado que la Misión Nuclear Space Reactor 1, prevista para el año 2028, espera estrenar tecnología de propulsión eléctrica nuclear en el espacio profundo.

Se pretende para esa misión utilizar impresión 3D de alimentos para atender las necesidades nutricionales de los astronautas que participarán en este viaje que podría durar tres años.

Alimentos en polvo

Para esta empresa, los alimentos en polvo ofrecen ventajas y se convierten en una alternativa viable para la exploración del espacio.

Este proyecto tiene como objetivo resolver, por medio de esas impresiones en 3D, alimentos que contengan los requerimientos nutricionales que requieren los astronautas.

Brownies y galletas impresas

Alejandro Mauricio Vargas, CEO de Alsec, “lo que le presentamos a la NASA fue una opción de impresión 3D con cartuchos que contienen ingredientes que permiten imprimir alimentos como un brownie, una tostada o una galleta, con un componente nutricional de alta bioabsorción”.

Agregó el CEO de esta empresa que el avance en el proceso es muy significativo: “Hemos pasado ya dos de las líneas que se requieren y eso nos llena de gran alegría porque la tecnología, los desarrollos que estamos haciendo, tienen categoría mundial y esa misma tecnología con nuestro equipo de trabajo es la que utilizamos para desarrollar los ingredientes que hacemos hoy para nuestros clientes y la nutrición de millones de personas en Colombia y en el continente”.

Investigación para este logro

Esa solución que se está proponiendo a la NASA es el esfuerzo de años de investigación, donde los participantes estudiaron las propiedades nutricionales de moléculas presentes en la biodiversidad y evaluaron su potencial para aportar nutrientes esenciales en condiciones extremas.

Durante el proceso se desarrolló una tecnología que permite transformar esos ingredientes en alimentos impresos según las necesidades y preferencias de cada tripulante.

Alimentos que ayudan a la mente

Según explicó Alejandro Mauricio Vargas, CEO de Alsec, con estos alimentos se busca tener un impacto psicológico positivo para los astronautas que viajarán a Marte: “Imagínate pasar tres años comiendo prácticamente lo mismo. Lo que propusimos fue una alternativa para que el astronauta pueda imprimir ese brownie o esa tostada en diferentes formas y presentaciones. Ese cambio genera una experiencia distinta y un impacto psicológico positivo”.

Esto va a permitir que la persona que está en la misión pueda imprimir un alimento con la forma de un mensaje o un emoticón que le ha enviado una persona desde la Tierra mientras está en su misión.

Etapa final

El concurso avanza en su etapa final y esta empresa tiene el acompañamiento de la Cámara de Comercio Aburrá Sur para el desarrollo de sus estrategias de innovación, que podrían permitir la alimentación de las próximas misiones espaciales.