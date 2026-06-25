Gobernador de Antioquia pidió la renuncia protocolaria de todo su gabinete

Medellín, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, solicitó la renuncia protocolaria a todos los integrantes de su gabinete, incluidos secretarios, subsecretarios y gerentes de entidades descentralizadas, cuando restan 18 meses para finalizar el actual periodo de gobierno, según le confirmaron fuentes internas a Caracol Radio.

Caracol Radio conoció que la decisión busca evaluar el equipo que acompañará al mandatario durante la recta final de la administración y definir los cambios que se realizarán en las próximas semanas.

Ya comenzaron las primeras salidas

La solicitud se conoce después de las renuncias del exsecretario de Infraestructura Física, Luis Horacio Gallón Arango, y del exgerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), Rodrigo Hernández Alzate.

Ambos son considerados cercanos al gobernador y sus nombres han empezado a sonar como posibles aspirantes a la Gobernación de Antioquia en las elecciones regionales de 2027.

Expectativa por Esteban Ramos

Uno de los nombres sobre los que existe mayor expectativa es el de Esteban Ramos Maya, Gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia.

Su continuidad genera atención debido a que la ley establece que los familiares de quienes aspiren a determinados cargos de elección popular deberán retirarse de ciertos empleos públicos antes del 31 de octubre de 2026 para evitar eventuales inhabilidades.

En ese contexto, Alfredo Ramos Maya, hermano del secretario, ha sido mencionado en distintos sectores políticos como un posible candidato en las próximas elecciones regionales. Al mismo tiempo, también ha trascendido que el propio Esteban Ramos estaría reflexionando sobre una eventual aspiración política.

Se mueve el tablero político

En los próximos días se conocerá cuáles renuncias serán aceptadas y quiénes continuarán al frente de las diferentes dependencias de la Gobernación durante el último año y medio de mandato.