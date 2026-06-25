Investigadores antioqueños estudian residuo del café para la prevención de enfermedades crónicas

Medellín

Investigadores de la Institución Universitaria ITM, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y la firma Natucafé SAS evalúan las propiedades del mucílago de café para la protección celular y la prevención del cáncer colorrectal. El proyecto, financiado por MinCiencias, analiza el potencial de este subproducto agrícola como agente preventivo ante dicha patología.

La investigación responde al impacto del cáncer colorrectal en Colombia, enfermedad que en 2022 registró 11.163 nuevos diagnósticos y 5.640 fallecimientos. El Grupo de Investigación e Innovación Biomédica del ITM priorizó este estudio debido a la alta prevalencia de este tipo de cáncer en las estadísticas de salud nacionales y globales.

El proyecto aborda también un excedente de la producción cafetera, donde el grano comercial representa el 40% del peso de la cereza y el 60% restante corresponde a subproductos. El mucílago residual suele ser descartado en fuentes hídricas, generando acidez y daños en los ecosistemas. Para mitigar este impacto, Natucafé SAS procesó el residuo para desarrollar una bebida rica en antioxidantes que actualmente es objeto de evaluación científica.

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Metodológicamente, el estudio destaca por el uso de cultivos celulares tridimensionales (3D), técnica que reemplaza a los modelos bidimensionales tradicionales. Estos sistemas 3D reproducen la estructura y el comportamiento de un tumor real en el organismo, lo que permite observar con mayor precisión los mecanismos moleculares y los efectos del compuesto.

Además de la línea oncológica, los análisis nutricionales indican que el preparado contiene antioxidantes útiles frente a enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes o trastornos cardiovasculares. Asimismo, su contenido de fibra aporta beneficios al sistema digestivo, lo que valida su viabilidad como producto de consumo masivo y como alternativa de aprovechamiento industrial para un residuo contaminante.