Frente 36 instaló cilindros bomba en la vía Medellín-Costa Caribe: 41 pasajeros quedaron atrapados

Valdivia, Antioquia

Dos cilindros con explosivos habrían sido instalados por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc en la vía que comunica a Medellín con la Costa Caribe en la madrugada de este jueves 25 de junio.

Según informó el Ejército Nacional, los artefactos están ubicados en el sector de Paulinas, entre los municipios de Valdivia y Tarazá, en el Norte de Antioquia, dejando a un bus con 41 pasajeros atrapado en la carretera.

De acuerdo con el reporte oficial, los responsables atravesaron un camión cargado con líquido inflamable en la carretera con la aparente intención de incendiarlo, lo que habría podido provocar una explosión y generar una emergencia de mayores proporciones.

El Ejército informó que logró evacuar y poner a salvo a las personas que se movilizaban en el vehículo, además de recuperar tanto el automotor como el camión que sería utilizado para bloquear la vía.

La alerta permitió la reacción de las tropas desplegadas en la zona, que acordonaron el área y dieron aviso a los equipos antiexplosivos encargados de inspeccionar y desactivar los elementos.

“Se logra la recuperación del mismo, evitando que sean afectados, y, de esta forma, seguir trabajando por la seguridad de la población civil y la tranquilidad”, indicó el brigadier General Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante de la Séptima División.

Las autoridades atribuyeron los hechos al Frente 36 de las disidencias de Calarcá y señalaron que la operación fue posible gracias a información suministrada por la Red de Participación Ciudadana.

A esta hora, la Troncal de Occidente permanece cerrada de manera preventiva mientras continúan las labores de verificación y desactivación de los artefactos explosivos para restablecer la movilidad de forma segura.