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¿Regreso de la humanidad a la Luna puede ser un trampolín para colonización de Marte? Habló experto

Santiago Vargas, físico y doctor en astrofísica del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional, conversó con Dos Puntos, de Caracol Radio, acerca del lanzamiento de la Misión Artemis II de la Nasa que regresará a la humanidad a la órbita de la Luna.

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“Vamos a ver si logramos repetir la hazaña del Apolo 8 de llevar astronautas a una distancia de 385.000 kilómetros y volver a traerlos en un sobrevuelo lunar antes de que pongamos los pies en la Luna en 2028”, dijo.

Ante las dudas de algunas personas sobre si la primera misión de la Nasa con el Apolo 11 fue real, aseguró que sí.

“12 personas estuvieron pisando la Luna de 1969 a 1972. Trajimos alrededor de 400 kilogramos de roca que han sido analizados en muchos laboratorios de la Tierra e hicimos todo lo que podíamos hacer”, dijo.

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Agregó que en la actualidad los desafíos y objetivos son totalmente diferentes en la visita el satélite natural del planeta, dejando entrever una futura misión aún mayor.

¿Por qué la humanidad dejó de ir a la Luna durante tantos años?

Explicó que la principal razón, además de lo costoso de estas misiones, es porque los objetivos científicos ya estaban cumplidos.

“Esa pugna entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética ya había dado un ganado, EE.UU. Hoy, 54 años después, podemos pensar en una permanencia en la Luna, es decir, una establecer una base de seres humanos”, afirmó.

Incluso, manifestó que esa base en la Luna se tomaría como una “preparación” para una posterior misión humana a Marte y su posible colonización en las décadas de 2040 y 2050.

“Tenemos nuevos retos científicos y más colaboración entre países, agencias y empresas privadas”, comentó.

¿Hay vida en Marte?

Sostuvo que hay vestigios de que hubo vida en el ‘Planeta Rojo’ hace muchos años, prueba de ello es la actividad tectónica, volcanes extintos.

“Si un planeta es activo geológicamente, es muy probable de que desarrolle vida”, indicó.

Importancia de la Luna para la vida en la Tierra

Vargas aseveró que sin la Luna la vida en la Tierra sería totalmente diferente, pues tiene una gran influencia en el planeta:

Sin la Luna, la Tierra rotaría más rápido

En la Tierra no habría fenómenos como el de las mareas.

No se podrían disfrutar de los eclipses de Sol y de Luna.

Escuche la entrevista completa aquí:

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