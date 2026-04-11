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¿Después de Artemis 2 se podrá ir a otros planetas? Experto dio detalles de la carrera espacial

Cristian Góez, docente y director de la Olimpiada Colombiana de Astronomía, pasó por los micrófonos de Caracol Radio para analizar lo que fue el regreso de la cápsula Orión de la Misión Artemis 2 de la Nasa, la cual amerizó en el océano Pacífico, cerca de la costa de California, Estados Unidos.

Vea aquí: EN VIDEO: Así fue el exitoso amerizaje de Artemis II en el océano Pacífico

El experto manifestó que lo más importante que logró con el éxito de Artemis es que el ser humano regresara e hiciera un sobrevuelo en La Luna luego de 54 años.

“Que esto nos permita integrarnos, creer que es posible que vayamos a la Luna y conquistarla”, dijo.

Asimismo, mencionó que con el precedente que sienta la Nasa, “se comprobó que la tecnología actual permitirá continuar la carrera, no solo a la Luna, sino a otros planetas”.

De otro lado, destacó que son vitales los datos, las fotos, los videos y demás que trae la tripulación del Artemis 2, pues analizarlos significa un “paso gigante” para la humanidad.

¿Qué viene para los astronautas?

Explicó que lo primero que deben revisar es que no haya fugas de resina o amoniaco de la cápsula Orión. Posteriormente, cuando salga la tripulación deberán someterlos a muestras de sangre y exámenes de pérdida ósea y muscular, además de visión.

“Se espera que entre 3 y 4 días vuelvan a la normalidad”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: