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25 jun 2026 Actualizado 20:15

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Economía

Precio del café en Colombia HOY 25 de junio de 2026: FNC reporta bajas en las cotizaciones

La FNC reporta una baja en las cotizaciones este 25 de junio que rompe la tendencia de aumentos de esta semana. Conozca los precios de cargas, kilos y arrobas de café en Colombia por ciudad aquí.

De fondo: Hombre sirviendo café desde una tetera (crédito: Getty Images)

De fondo: Hombre sirviendo café desde una tetera (crédito: Getty Images)

De fondo: Hombre sirviendo café desde una tetera (crédito: Getty Images)

Juan Esteban Cárdenas

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La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en Colombia para este último jueves de junio de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York y la cotización del dólar en el país.

Precio del café en Colombia baja este 25 de junio de 2026

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este jueves 25 de junio de 2026 se cotizará en $2,160,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esto significa una baja en las cotizaciones que rompe la tendencia de aumentos de esta semana, pues el pasado 23 de junio el café se cotizó en $2,165,000 por la carga.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para esta jornada son los siguientes:

  • ARMENIA: Carga: 2,160,500 // Kilo: 17,284 // ARROBA: 216,050
  • BOGOTÁ: Carga: 2,159,250 // Kilo: 17,274 // ARROBA: 215,925
  • BUCARAMANGA: Carga: 2,158,875 // Kilo: 17,271 // ARROBA: 215,888
  • BUGA: Carga: 2,161,250 // Kilo: 17,290 // ARROBA: 216,125
  • CHINCHINÁ: Carga: 2,160,375 // Kilo: 17,283 // ARROBA: 216,038
  • CÚCUTA: Carga: 2,158,375 // Kilo: 17,267 // ARROBA: 216,038
  • IBAGUÉ: Carga: 2,159,625 // Kilo: 17,277 // ARROBA: 215,963
  • MANIZALES: Carga: 2,160,375 // Kilo: 17,283 // ARROBA: 216,038
  • MEDELLÍN: Carga: 2,159,625 // Kilo: 17,277 // ARROBA: 215,963
  • NEIVA: Carga: 2,158,750 // Kilo: 17,270 // ARROBA: 215,875
  • PAMPLONA: Carga: 2,158,500 // Kilo: 17,268 // ARROBA: 215,850
  • PASTO: Carga: 2,158,500 // Kilo: 17,268 // ARROBA: 215,850
  • PEREIRA: Carga: 2,160,375 // Kilo: 17,283 // ARROBA: 216,038
  • POPAYÁN: Carga: 2,160,625 // Kilo: 17,285 // ARROBA: 216,063
  • SANTA MARTA: Carga: 2,162,125 // Kilo: 17,297 // ARROBA: 216,213
  • VALLEDUPAR: Carga: 2,159,750 // Kilo: 17,278 // ARROBA: 215,975

Nota: Estos valores funcionan como una referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado interno, teniendo cálculos basados en el prestigio que tiene el grano del país a nivel internacional y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano. Estas variables influyen directamente en el ingreso de los caficultores.

Cabe aclarar que ninguna de estas variables es controlada por la FNC. En consecuencia, la Federación no fija el precio del café, solo lo publica para conocimiento de todos los productores.

FNC confirma extensión del acuerdo sobre el Fondo del Café

El pasado 23 de junio, el Gobierno Nacional acordó con la FNC extender por cinco meses el actual Contrato de Administración del Fondo Nacional del Café.

Este acuerdo le otorga a la Federación Nacional de Cafeteros la potestad de administrar los recursos parafiscales por cada libra de café exportada.

Los detalles de este acuerdos fueron explicados por el gerente general de la Federación, Germán Bahamón en 6 AMW, quien aseguró que la prórroga no debe interpretarse como una victoria de alguna de las partes, sino como una decisión responsable enfocada en proteger a las más de 550.000 familias que dependen de la producción de café en el país.

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