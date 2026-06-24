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Así se tejió el acuerdo sobre el Fondo del Café: “Minagricultura fue un bálsamo”: Germán Bahamón

Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, habla de la prórroga de cinco meses al Contrato de Administración del Fondo Nacional del Café

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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