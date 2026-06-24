Así se tejió el acuerdo sobre el Fondo del Café: “Minagricultura fue un bálsamo”: Germán Bahamón
Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, habla de la prórroga de cinco meses al Contrato de Administración del Fondo Nacional del Café
Así se tejió el acuerdo sobre el Fondo del Café: “Minagricultura fue un bálsamo”: Germán Bahamón
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Noticia en desarrollo
Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...