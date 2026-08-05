La DIAN incauta licor y tecnología de contrabando en Bogotá: valían $ 1.400 millones

Las autoridades intervinieron en el centro de la capital. En una acción contundente para proteger el bolsillo de los ciudadanos y el negocio de quienes sí cumplen la ley, la DIAN lideró un operativo que dejó como resultado la recuperación de una millonaria cantidad de productos ilegales.

En esta gran movilización, a parte de la DIAN, también participaron la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), el INVIMA y la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

Durante la jornada, la Policía y los agentes de aduanas lograron la aprehensión de 1.271 bultos cargados de mercancía extranjera. Al abrir estos paquetes, se encontraron principalmente licores, cigarrillos y artículos de tecnología. Se estima que todo este cargamento tiene un precio en el mercado cercano a los 1.400 millones de pesos.

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Las autoridades llegaron exactamente a 11 puntos clave dentro de un centro comercial, 5 eran locales de venta al público y 6 eran bodegas usadas para esconder los productos. Se pidieron a los locales los documentos que demostraran que estos artículos entraron legalmente al país, pero ninguno contaba con lo solicitado, lo que confirma que se trataba de contrabando que afecta directamente las finanzas públicas y el comercio formal.

Según la Cámara de Comercio, el contrabando abierto y el contrabando técnico dañan las finanzas del Estado y al comercio legal al evadir aranceles e impuestos, reducir recursos para salud y educación, y crear una competencia desleal que destruye el empleo formal.

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En Colombia, los productos aprehendidos por contrabando pasan a un proceso administrativo por parte de la DIAN. Si no se demuestra su legalidad, la mercancía se decomisa a favor de la Nación y se define su destino final mediante venta en remates, donación a entidades públicas o destrucción.

Luis Adelmo Plaza Huamanga, director de gestión de fiscalización de la DIAN, resaltó la importancia de este logro. “Cada mercancía aprehendida representa un avance en la defensa de la legalidad y la competencia leal”, aseveró. Según el directivo, este tipo de acciones buscan cuidar el bienestar de todos los ciudadanos asegurando que las reglas del juego sean iguales para todos