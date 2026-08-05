Precio del dólar en Venezuela para HOY 5 de agosto de 2026: el bolívar continúa en caída

Imagen de la bandera de Venezuela tomada de Getty Imagenes (Autor: Mariano Saynot) // Imagen de persona contando bolívares y dólares tomada de Getty imagenes (Autor: Bloomberg Creative)

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de medicamentos, servicios, alimentos y otros productos de consumo diario. Aunque el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual en transacciones comerciales y como referencia para establecer precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por ciudadanos, comerciantes y analistas económicos.

Es por ello que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 5 de agosto de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Dólar en Venezuela HOY 5 de agosto

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este miércoles 5 de agosto de 2026 se ubicará en 755.15 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar estadounidense. Esta cotización sirve como referencia para diversas operaciones financieras, comerciales y cambiarias.

De igual forma, la entidad publicó la tasa oficial de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera:

Euro (EUR): 870.04 bolívares (VES).

870.04 bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 111.83 bolívares (VES).

111.83 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 15.88 bolívares (VES).

15.88 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9.28 bolívares (VES).

Estas tasas son calculadas por el BCV con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias autorizadas y constituyen la referencia oficial para el mercado cambiario venezolano.

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Así están las casas de cambio en Venezuela

Aparte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país para la jornada. Estos valores pueden variar entre instituciones financieras de acuerdo con sus tasas de cambio.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banesco:

Compra: 803,63 // Venta: 752,10

R4:

Compra: 828,51 // Venta: 799,96

Banco Plaza:

Compra: 769,47 // Venta: 769,56

Banco Venezolano de Crédito:

Compra: 753,00 // Venta: 807,97

N58 Banco Digital:

Compra: 749,60 // Venta:750,60

Otras instituciones:

Compra: 786,09 // Venta: 793,17

Recuerde tener en cuenta que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el BCV. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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¿Cómo se calcula el precio del dólar en Venezuela?

El Banco Central de Venezuela (BCV) publica diariamente la tasa oficial del dólar con base en el promedio ponderado de las operaciones realizadas en las mesas de cambio de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, que operan en el país. Este mecanismo busca reflejar un valor representativo del comportamiento del mercado cambiario.

La cotización oficial de la divisa estadounidense es un indicador importante para la economía venezolana, ya que sirve como referencia para la realización de transacciones comerciales, pagos de bienes y servicios, obligaciones con entidades públicas y otras operaciones financieras.

Según se indica en el BCV, el uso del promedio ponderado permite establecer una tasa de cambio que refleje con mayor precisión las condiciones del mercado, tomando como base las operaciones efectuadas por las entidades bancarias autorizadas.

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