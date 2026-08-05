Cartel de ortopédicos en el Hospital Militar: SIC multa a médicos y empresas por $ 1.774 millones

Caracol Radio conoció en primicia que la Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa por $ 1.774 millones contra el Hospital Militar, empresas y médicos, por haber diseñado un proceso de contratación para favorecer a Helpen SAS y reducir la posibilidad de competir con otras empresas, entre 2015 y 2022.

Esto se da tras denuncias realizadas por esta emisora en 2022, en los que basados en siete artículos, la SIC investigó y tomó esta decisión.

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Estos procesos fueron adelantados por el Hospital Militar para contratar, de manera conjunta, la prestación de servicios médicos especializados, el suministro de material de osteosíntesis y, en algunos casos, la provisión o el alquiler de equipos requeridos para la realización de procedimientos quirúrgicos.

De hecho, la SIC aseveró que el Hospital Militar estructuró procesos de selección con requisitos y condiciones orientados a favorecer a Helpen. Esto habría limitado la participación efectiva de otros potenciales oferentes. Por esto se presentó presentó un direccionamiento contractual que le otorgó ventajas artificiales a Helpen.

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¿Cuáles fueron las faltas?

Para la entidad, la falta que cometió el Hospital Militar con Helpen se materializó en

- La unión de varios objetos contractuales en un solo proceso sin permitir adjudicaciones parciales

- La elaboración de estudios de mercado insuficientes o parcializados

- La ausencia de incentivos competitivos sobre el precio del material de osteosíntesis

- La eventual modificación de requisitos habilitantes o condiciones de participación en favor de Helpen

- La existencia de posibles acuerdos e intercambio de información relevante antes de la publicación de los procesos de selección.

¿Quiénes son los multados?