“Investigación de SIC a Enel es el remate de 4 años de hostigamiento de Petro”: Consejo Gremial

Natalia Gutiérrez, presidente del Consejo Gremial, señaló que la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio contra ENEL Colombia, AES Colombia y Celsia es “el remate de cuatro años de hostigamiento institucional contra el sector generador”, y no un hecho aislado.

“Pretenden instalar la narrativa de que los generadores son responsables de una crisis originada, en buena medida, por decisiones y omisiones del Gobierno de Gustavo Petro”, aseveró la líder gremial en sus redes.

Según detalló, asuntos como debilitar las señales de inversión, deteriorar la confianza y agravar los riesgos de abastecimiento —como si quisieran dejar al país apagado—, ahora, “a pocos días del cambio de Gobierno, la SIC y la Superservicios intensifican investigaciones y anuncios con los que pretenden instalar la narrativa”.

¿En qué consiste el hostigamiento?

La también presidente de Acolgen, afirmó que el hostigamiento ha pasado por “la imposición de cargas para sostener a un distribuidor intervenido y financieramente quebrado; amenazas y señalamientos públicos; comparaciones inadmisibles con actividades delictivas; cambios constantes en las reglas de juego, y el desconocimiento de la institucionalidad técnica y de la arquitectura del mercado eléctrico”.

Por eso, le pidió a la Procuraduría que haga un acompañamiento a estas actuaciones.