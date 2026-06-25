Copa Airlines reanuda vuelos a cuatro ciudades de Venezuela: Caracas seguirá suspendida

Aviones de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá . FOTO: EFE/ Bienvenido Velasco

Tras las afectaciones que sufrió la operación aérea en Venezuela por el fuerte sismo, las rutas comienzan a restablecerse de manera gradual. En ese sentido, se suma Copa Airlines, ya que la entidad confirmó la reanudación de sus vuelos hacia cuatro ciudades del país. Sin embargo, la ruta desde y hacia Caracas continuará suspendida por concentrar la mayor agfectación en terreno.

Cabe señalar, que esta reacitivación, se da luego de que las autoridades aeronáuticas del país autorizaran el restablecimiento parcial de las operaciones tras las afectaciones ocasionadas por el fuerte sismo registrado en los últimos días.

La aerolínea informó que desde este 25 de junio volverán a operar los vuelos hacia Valencia. Además, a partir del 26 de junio se reanudarán las rutas con Barcelona, Barquisimeto y Maracaibo, retomando así el itinerario regular en esas ciudades.

Sin embargo, los vuelos desde y hacia Caracas permanecerán suspendidos hasta el 2 de julio de 2026, una medida que seguirá vigente mientras evolucionan las condiciones operativas en la capital venezolana.

¿Qué pueden hacer los pasajeros?

Las personas con itinerarios afectados podrán acceder, sin costo adicional y bajo las políticas de la aerolínea, a las siguientes opciones:

Cambiar la fecha del viaje.

Modificar el origen o el destino del vuelo.

Solicitar el reembolso del valor del tiquete.

Copa Airlines recomendó a los viajeros verificar el estado de su vuelo antes de desplazarse al aeropuerto y realizar cualquier cambio a través de sus canales oficiales de atención, oficinas de ventas o la agencia de viajes donde adquirieron el tiquete.

La compañía indicó que continuará monitoreando la evolución de la operación aérea en Venezuela y no descartó nuevos ajustes en la programación de sus vuelos, de acuerdo con las condiciones operativas que reporten las autoridades aeronáuticas.