Precio del dólar HOY 5 de agosto 2026 en Colombia: la divisa internacional reduce levemente su valor

Imagen de las manos y el dólar tomada de Getty Imagenes (Autora: sakchai vongsasiripat) // Imagen de la divisa colombiana tomada de Getty imagenes (Autor: Jose Arbelaez - Fotografía) // Imagen de Carlos Lleras Restrepo tomada de Getty Imagenes (Autor: johan10)

El dólar estadounidense es la moneda predominante para gran parte del comercio internacional y desempeña un papel clave en la compra y venta de productos como el petróleo, el café, las flores, el carbón y el oro. Por ende, las variaciones en su cotización influyen en distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes gremios y ciudadanos.

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Precio del dólar HOY 5 de agosto en Colombia

El dólar inició la jornada de este miércoles 5 de agosto con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.204,51 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

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Dólar HOY en casas de cambio

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según la ciudad, el establecimiento y la disponibilidad de las divisas. Conozca las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C.: Compran a $3.300 - Venta a $3.380

Compran a $3.300 - Venta a $3.380 Medellín: Compran a $3.370 - Venta a $3.520

Compran a $3.370 - Venta a $3.520 Cali: Compran a $3.200 - Venta a $3.350

Compran a $3.200 - Venta a $3.350 Cartagena: Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Compran a $3.750 - Venta a $3.980 Cúcuta: Compran a $3.280 - Venta a $3.320

Compran a $3.280 - Venta a $3.320 Pereira: Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Recuerde que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier operación de cambio de divisas.

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Euro hoy

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.681,23 pesos colombianos. Frente al informe anterior, la divisa registró una baja de $43,06 pesos colombianos, lo que representa una variación del -1.16%.

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Libra esterlina hoy

La libra esterlina, moneda oficial del Reino Unido y una de las divisas más fuertes del mercado internacional, además de ser una de las monedas más antiguas del mundo, abrió la jornada con una cotización de $4.300,56 pesos colombianos. Frente a su anterior, registró un decrecimiento de $46,77 pesos, equivalente al -1,08%, manteniendo una variación a la baja en el mercado de cambio.

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Precio del petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, inicia la jornada con una cotización de 75,92 dólares por barril. Frente al cierre anterior, el crudo registró un incremento del 0,20%. Para esta jornada, se espera que alcance un precio máximo de 76,70 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 74,23 dólares.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 79.88 dólares, lo que representa un incremento del 0.66% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 80,94 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 78,12 dólares.

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