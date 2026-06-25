Naciones Unidas pide reforzar confianza en proceso electoral colombiano

El secretario general de la ONU, António Guterres, felicitó a Colombia por la celebración pacífica de las elecciones presidenciales, que resultaron con la victoria del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, y pidió a todos los actores reforzar la confianza en el proceso.

“(Guterres) acoge con satisfacción la amplia participación de los votantes en la segunda vuelta celebrada el 21 de junio, que reafirma la solidez de la democracia colombiana. Reconoce los esfuerzos decididos y coordinados de las autoridades que hicieron posible un proceso seguro y ordenado”, aseguró el portavoz del secretario, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria.

La declaración de Guterres coincidió con la entrega de la credencial como presidente electo de Colombia a De la Espriella por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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“El secretario general espera que todos los actores políticos trabajen juntos para seguir fortaleciendo la confianza en todo el país”, añadió el portavoz.

¿Tensión interna?

Tras conocer la victoria del ultraderechista el pasado domingo, su rival, el candidato oficialista Ivan Cepeda no aceptó los resultados y presentó reclamaciones contra el conteo electoral.

Sin embargo, este miércoles reconoció la derrota (por menos de un punto porcentual de diferencia) en un acto de “responsabilidad democrática” con el que, según dijo, busca contribuir “a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos”.

Guterres reafirmó la “histórica asociación” de la ONU con Colombia y destacó la disposición de la organización para “colaborar con la administración entrante y con todos los socios” para seguir apostando por promover la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y la prosperidad para todos los colombianos.

Brasil anuncia trabajo conjunto

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció la victoria de De la Espriella y elogió al pueblo colombiano por el proceso electoral.

“Felicito al pueblo colombiano por el proceso democrático y soberano, expresado por su voluntad en las urnas en la elección de su nuevo presidente Abelardo de la Espriella”, escribió en redes sociales, un día después de que el Consejo Nacional Electoral de Colombia confirmara el resultado.

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Asimismo, Lula afirmó que la “amistad” entre Brasil y Colombia “trasciende ideologías” y que esta relación es “fundamental” para abordar desafíos comunes, como la preservación de la Amazonía, la reducción de la pobreza y el combate al crimen organizado.

“Que sigamos trabajando juntos en beneficio de nuestros pueblos”, dijo.