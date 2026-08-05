Cuatro años en ocho indicadores: así deja Gustavo Petro a Colombia frente a la región

Durante el cuatrienio de Petro, Colombia mejoró en inflación, desempleo y salario mínimo, pero cayó en inversión extranjera, deuda pública y calificación crediticia. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Cuando Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño en agosto de 2022, Colombia estaba saliendo del rebote financiero pospandemia, registrando un crecimiento económico del 7,3%, una inflación del 13,1% y un desempleo del 11,2%.

Cuatro años después, Colombia tiene un balance mixto, dado que la inflación cedió hasta 4,8% en 2025 y el desempleo bajó al 8,8% el año pasado y cayó al 8,0% en junio de este año. Por su parte, el crecimiento del PIB no pasó del impulso inicial y se mantiene en un rango del 1,5% al 2,6% desde el 2023.

En Caracol Radio presentamos las cifras del balance sobre cómo queda Colombia frente al resto de las naciones de Sudamérica (Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Bolivia).

La comparación regional

Comparado con ocho países de la región, Colombia no es el mejor en ninguno de los indicadores.

El balance parcial del desempleo (del 8,0% ) es de los más altos del grupo.

La inflación del 4,8%-5,9% también supera a la mayoría de los vecinos , aunque queda lejos de los niveles de Argentina.

, aunque queda lejos de los niveles de Argentina. En inversión extranjera, el país recibió en 2025 apenas el 2,5% del PIB. Una cifra baja frente a Chile (5,5%) o Uruguay (4,0%), pero por encima de Bolivia (0,1%) o Ecuador (0,7%).

El análisis, basado en datos del DANE, el Banco de la República, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, demuestra que el gobierno Petro logró priorizar elementos sociales como el desempleo y la inflación, pero descuidó las cuentas fiscales y la capacidad de atraer capital extranjero, justo en cierre del su mandato.

Los datos clave (2022 - 2026)

Crecimiento del PIB real: 7,3% (2022) a 1,7% proyectado (2026, FMI). Tendencia: desaceleración.

7,3% (2022) a 1,7% proyectado (2026, FMI). PIB per cápita: ~US$6.622 (2022) a ~US$6.950 proyectados (2026). Crecimiento lento.

~US$6.622 (2022) a ~US$6.950 proyectados (2026). Inflación (IPC): 13,1% (2022) a 5,9% proyectados (2026, FMI). Tendencia: mejoró y aunque repunta en la proyección.

13,1% (2022) a 5,9% proyectados (2026, FMI). Desempleo: 11,2% (2022) a 8,0% (dato junio 2026). Tendencia: mejoró.

11,2% (2022) a 8,0% (dato junio 2026). Pobreza monetaria: 36,6% (2022) a 30% estimado (2025). Tendencia: mejoró.

36,6% (2022) a 30% estimado (2025). Salario mínimo mensual: $1.000.000 (2022) a $1.750.905 (2026). Tendencia: aumentó.

$1.000.000 (2022) a $1.750.905 (2026). Homicidios (x 100.000 hab.): 26,1 (2022) a 23,8 estimado (2025). Tendencia: sin cambios significativos.

26,1 (2022) a 23,8 estimado (2025). Inversión Extranjera Directa: 5,0% del PIB / US$17.182 M (2022) a 2,5% / US$11.469 M (2025). Tendencia: caída fuerte.

Otros datos a tener en cuenta: