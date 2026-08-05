Un colombiano dirigirá el mayor financiador de fondos ambientales del mundo

Diego Mesa Puyo será el próximo CEO del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y asume el cargo en octubre de 2026. (Foto: Cortesía MinMinas Colombia)

El Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) confirmó el nombramiento de Diego Mesa Puyo como próximo director ejecutivo del organismo. Mesa Puyo ejercerá un mandato inicial de cuatro años, alineándose con el período de financiación del GEF-9.

Antes de llegar al cargo de director ejecutivo y presidente del GEF, Mesa Puyo fue subjefe de la División de Política Climática del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Como ministro de Minas y Energía de Colombia durante la administración de 2018 a 2022, lideró una de las políticas de transición energética más ambiciosas de América Latina, implementando reformas de mercado que movilizaron más de USD 3.000 millones en inversión privada”, reseña GEF.

La organización destaca que Mesa Puyo “también desempeñó un papel decisivo en la promoción de legislación orientada a fomentar la transición energética y fortalecer la acción climática, incorporando objetivos de sostenibilidad en las políticas económicas y de desarrollo del país”.

El entrante directivo dijo que se concentrará en convertir el organismo en un socio confiable para que los países reciban ayuda “para convertir sus aspiraciones en acciones concretas. Sobre la base del legado extraordinario del GEF, espero trabajar con el Secretariado, los países miembros y nuestros aliados en todo el mundo para alcanzar juntos los objetivos ambientales y de desarrollo, integrando soluciones, catalizando inversiones y generando resultados tangibles para las personas y el planeta.”

¿Qué es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial?

El GEF es la principal fuente del mundo de financiamiento público para el medio ambiente. La organización brinda servicios a acuerdos y convenciones internacionales sobre biodiversidad, cambio climático y contaminación.

Entre las prioridades para el período de cuatro años del GEF-9 está:

Promover soluciones integradas a escala.

Incorporar el financiamiento combinado.

Fomentar enfoques que abarcan a todo el gobierno y a toda la sociedad.

Garantizar un financiamiento sólido para los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Ampliar el apoyo a los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Aumentar la eficiencia y la eficacia.

Mesa Puyo sucederá a Claude Gascon, director ejecutivo y presidente interino, dirigió el GEF desde diciembre de 2025.

“Confío en que, bajo el liderazgo de Diego Mesa Puyo, el fuerte impulso de nuestra última reposición de recursos se mantendrá en el camino hacia 2030. Los beneficios para el medio ambiente mundial que genera el GEF son la base para un planeta más saludable y un futuro mejor para todos”, dijo Gascon.