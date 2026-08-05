Diálogos chavismo y oposición: Dinorah Figuera, líder del bando opositor, llega a Venezuela

Aunque las conversaciones iniciaron el 1 de agosto, el primer encuentro cara a cara entre ambas delegaciones coordinadas por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera ocurrirá en los próximos días. (Foto: Cortesía)

La exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien defiende la continuidad de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) elegida en 2015, llegó a Venezuela procedente de España para continuar las jornadas de diálogo iniciadas el sábado 1 de agosto con el chavismo bajo el respaldo de Estados Unidos.

La opositora arribó al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui, en el este del país, acompañada de una comisión de exdiputados de la Asamblea de 2015, y se espera que esté en Caracas en horas de la noche, dijo la fuente.

Tras su llegada, Figuera reiteró ante la prensa local que la agenda de trabajo de los próximos días estará enfocada en atender las consecuencias de los sismos del pasado 24 de junio, que dejaron más de 6.000 fallecidos, 16.740 heridos y casi 18.000 personas sin vivienda.

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“Esto va a tener una agenda prioritaria que va a significar el reconocimiento de la zona, el impacto de lo que fue esta tragedia, de cómo se va a acompañar a las víctimas de esta situación y qué estamos comprometidos a brindar”, señaló Figuera a El Diario.

También indicó que abordarán temas como la recomposición del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que sea “creíble y confiable”, la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la “garantía de tener unos derechos políticos y civiles garantizados”.

Figuera declaró además al canal de televisión privado Televen que este proceso tomará tiempo y que será “hasta diciembre de 2026” cuando se presentará “formalmente todo el producto” del trabajo.

La mano de Washington

De igual forma, agradeció al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, por el apoyo en la construcción de la agenda de trabajo.

El Departamento de Estado de EE.UU. encargó a Figuera la tarea de dialogar con el chavismo de cara al proceso de transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado por tropas estadounidenses en Caracas. Desde entonces, Delcy Rodríguez ejerce como presidenta encargada del país.

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Este nuevo diálogo inició el pasado sábado con una llamada telefónica entre Figuera y el presidente del Parlamento y jefe negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez.

El proceso no cuenta con la participación de los líderes opositores María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia, quienes han manifestado que esperan que este acercamiento conduzca a unas elecciones presidenciales.

A Figuera la acompañan los exdiputados opositores Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara, mientras que por el Gobierno están Rodríguez junto a la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán; el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante; y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.