Habilitan nueva conexión vial en Corales mientras avanza la obra más importante de movilidad

Pereira

Mientras continúan los trabajos de construcción del paso deprimido, las autoridades informaron que ya se encuentra habilitada la conexión vial entre Corales y Cerritos, permitiendo actualmente el tránsito de vehículos en sentido Cuba-Cerritos, mejorando la movilidad en esta importante zona de Pereira.

Con la apertura de este nuevo tramo, los conductores comienzan a transitar por espacios que harán parte de la construcción final del proyecto, considerado una de las intervenciones viales más importantes que actualmente se ejecutan en la capital risaraldense.

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“La intersección Corales sigue avanzando a muy buen ritmo. Actualmente estamos estrenando concreto nuevo. Se habilitó la que será la conexión entre Corales y Cerritos. En este momento la estamos usando en sentido Cuba-Cerritos”, expresó la ingeniera Milay Flórez, PMT intersección Corales.

De manera paralela, la Alcaldía de Pereira anunció el inicio del vaciado de la segunda fase del box vehicular, estructura que conformará el túnel o paso deprimido que conectará la avenida La Independencia con Cerritos. Según los ingenieros encargados de la obra, los trabajos avanzan conforme al cronograma establecido y mantienen un ritmo constante de ejecución.

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La Intersección Corales será la primera infraestructura vial de tres niveles en la historia de Pereira y busca mejorar la conectividad entre el sur, el occidente y otros corredores estratégicos de la ciudad. Una vez finalizada, la obra permitirá reducir los tiempos de desplazamiento y descongestionar uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la capital risaraldense.