Grupo L-Usar COL 33 de la Defensa Civil en Risaralda está listo para apoyar emergencia en Venezuela

Pereira

Luego del fuerte sismo ocurrido en territorio venezolano, la Defensa Civil Colombiana, seccional Risaralda, declaró estado de alerta y alistamiento permanente ante una eventual solicitud de apoyo para atender la emergencia.

El Grupo Especializado L-USAR COL 33, con sede en Risaralda, podría ser movilizado hacia la zona de frontera con Venezuela para apoyar las labores humanitarias y de búsqueda y rescate.

El equipo está conformado por 32 socorristas altamente capacitados, que cuentan con el equipamiento técnico especializado y la certificación otorgada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para atender emergencias de alta complejidad relacionadas con colapsos estructurales.

Su misión es localizar, estabilizar y rescatar personas atrapadas bajo los escombros, aplicando protocolos internacionales de búsqueda y rescate urbano que permiten actuar de manera rápida y segura en escenarios de desastre.

El grupo L-USAR COL 33 opera desde Risaralda en articulación con los cuerpos oficiales de Bomberos de Pereira y Dosquebradas, consolidándose como una de las principales capacidades de respuesta con las que cuenta el departamento para atender emergencias tanto a nivel nacional como internacional.

Alfredo Muñoz, director de la Defensa Civil seccional Risaralda, también expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reiteró su disposición para apoyar las labores de respuesta y protección de la vida, en caso de que el Gobierno Nacional autorice el despliegue del equipo especializado.

“Ante el fuerte sismo registrado en Venezuela, la Defensa Civil Colombiana seccional Risaralda informa que se encuentra en estado de alerta y alistamiento permanente. Nuestro Grupo Especializado en L-Usar COL 33 está preparado para ser movilizado hacia la zona de frontera con Venezuela, conforme a los protocolos institucionales vigentes. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y reiteramos nuestro compromiso humanitario de apoyar las acciones de respuesta y protección de la vida cuando sea requerido”, afirmó Muñoz.

Mientras tanto, la seccional Risaralda continuará realizando seguimiento permanente a la emergencia, manteniendo activos sus mecanismos de coordinación y preparación institucional para responder oportunamente ante cualquier requerimiento.

Las autoridades destacaron que este tipo de alistamientos hacen parte de los protocolos establecidos para fortalecer la capacidad de reacción frente a eventos de gran magnitud y garantizar una respuesta eficiente cuando la vida de las personas se encuentra en riesgo.