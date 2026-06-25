Risaralda frena la expansión del Clan del Golfo

Risaralda

El informe fue entregado por el gobernador Juan Diego Patiño Ochoa durante un encuentro con empresarios, representantes gremiales y delegados del Gobierno Nacional, escenario en el que destacó los resultados en contra del proceso de expansión del Clan del Golfo.

Según el mandatario, el principal objetivo fue impedir que esa organización criminal ampliara su presencia en municipios del occidente de Risaralda como Pueblo Rico, Mistrató y Belén de Umbría, mediante operaciones de inteligencia, control territorial y acciones judiciales desarrolladas por la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa.

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El gobernador también resaltó que más de un centenar de integrantes de esta organización han sido capturados o neutralizados, incluso varios de ellos hacían parte del cartel de los más buscados en el departamento.

Patiño Ochoa afirmó que estos resultados han contribuido a reducir los homicidios y otros delitos de alto impacto, permitiendo mejorar las condiciones de seguridad y fortalecer la percepción de tranquilidad entre los ciudadanos.

“Hemos logrado contener el plan de expansión del Clan del Golfo hacia el occidente del departamento de Risaralda entregando recompensas. Hoy el cartel de los más buscados se encuentra completamente capturado o dado de baja gracias a esas recompensas que hemos entregado”, señaló el gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño Ochoa.

El mandatario sostuvo que la seguridad sigue siendo un factor determinante para el desarrollo económico y social de Risaralda, al generar un entorno más favorable para la inversión, el turismo y la actividad empresarial.

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Asimismo, destacó que el trabajo articulado entre las instituciones y la colaboración de la comunidad han sido fundamentales para consolidar estrategias que permitan proteger a los habitantes y responder de manera efectiva frente a las amenazas de los grupos delincuenciales.

Finalmente, el gobernador reiteró que las autoridades mantendrán las operaciones de control y presencia institucional en todo el territorio departamental, con el propósito de seguir debilitando las organizaciones criminales y preservar las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en Risaralda.