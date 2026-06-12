PTAR de Pereira y Dosquebradas asegura recursos y proyecta inicio de obras en el 2027

Pereira

Sigue avanzando de manera positiva el proyecto de La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Según lo anunciado recientemente, la obra ya cuenta con un cierre financiero de 465 mil millones de pesos y tiene como objetivo reducir la contaminación de las fuentes hídricas de ambos municipios.

Actualmente, la iniciativa va tomando forma y garantiza la continuidad del proyecto, lo que permite avanzar hacia la fase de contratación de obra e interventoría, que se adjudicaría en el segundo semestre de este año. Los recursos nacionales también fueron aprobados por una suma de $268.162 millones y las licitaciones de SECOP II ya fueron publicadas.

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“Estamos a puertas de adjudicar entre el mes de agosto y septiembre. Tendremos contratistas tanto de obra como de interventoría y en el 2027 estaremos iniciando obras, porque lo que queda de corrido de este año será para realización de estudios y diseños”, indicó la gerente de Aguas y Aguas de Pereira, Mónica Paola Saldarriaga Escobar.

Esta obra, considerada como una de las más importantes de la región, tiene como objetivo tratar las aguas residuales antes de devolverlas a los afluentes, disminuir la contaminación de los ríos, mejorar la calidad ambiental y cumplir con las metas ambientales exigidas por la Nación.

“La iniciativa es fortalecer todo el tema de veedurías ciudadanas y control social. El ministerio cuenta con todo el apoyo de asistencia técnica, tanto desde la revisión y seguimiento del proyecto, como también asistencias técnicas a todo el tema de control social”, expresó Katherine Bravo, coordinadora del Grupo de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

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Con una inversión cercana a medio billón de pesos, se espera que la PTAR se convierta en una realidad para Pereira y Dosquebradas, mejorando la calidad del agua y el bienestar de los miles de ciudadanos de estos dos municipios de Risaralda. Las autoridades esperan que el cronograma continúe avanzando según lo previsto para dar inicio a las obras en 2027.