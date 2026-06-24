Investigan homicidio de alias ‘Jarras’, presunto integrante de La Cordillera en Dosquebradas

Pereira

Las autoridades judiciales adelantan investigaciones para esclarecer el homicidio de un hombre ocurrido en el sector de Pueblo Sol Medio, en Dosquebradas, hecho que estaría relacionado con disputas dentro de estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes en el área metropolitana.

La víctima fue identificada como Juan David Torres Velásquez, conocido con el alias de ‘Jarras’, que murió tras ser atacado en circunstancias que son materia de investigación por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, alias ‘Jarras’ tendría presuntos vínculos con el grupo delincuencial organizado Cordillera y estaría relacionado con actividades de tráfico de estupefacientes en varios sectores del municipio.

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Los registros judiciales indican que el hombre contaba con antecedentes por delitos relacionados con tráfico de drogas y porte ilegal de armas de fuego. Además, había sido capturado recientemente por unidades de la Estación de Policía de Dosquebradas durante un procedimiento realizado en el mes de mayo.

El mayor Francisco Rojas, comandante Estación Policía Dosquebradas, indicó que, “las investigaciones también señalan que el hoy fallecido habría estado vinculado a otros hechos violentos ocurridos durante 2025, situación que hace parte de las líneas de indagación que actualmente analizan las autoridades”.

Información conocida por Caracol Radio indica que alias ‘Jarras’ habría asumido el control de varios puntos de expendio de sustancias estupefacientes en sectores como Pueblo Sol y Camilo Torres, estructuras que anteriormente estarían bajo la influencia de alias ‘Negro Harold’, que actualmente permanece privado de la libertad.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que el hombre habría abandonado temporalmente la región tras recibir amenazas provenientes de integrantes del mismo componente criminal, permaneciendo durante varios meses en ciudades como Medellín e incluso fuera del país, específicamente en Panamá.

Según las versiones recopiladas por los investigadores, alias ‘Jarras’ habría regresado a Dosquebradas hace aproximadamente dos meses, retomando presuntamente actividades relacionadas con el control de rentas ilegales derivadas del microtráfico.

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Las autoridades trabajan ahora en la recolección de pruebas, entrevistas y análisis de información que permitan determinar los móviles del crimen e identificar a los responsables. Entre las hipótesis que son objeto de verificación figuran posibles disputas internas por el control territorial y de las economías ilegales asociadas al tráfico local de estupefacientes.