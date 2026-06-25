General (r) Sanabria dice que exministro Velásquez pidió sacar a tres coroneles de cargos claves

El general retirado Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, aseguró en Caracol Radio que el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, le informó que tres coroneles que él había designado en cargos estratégicos de la institución no podían continuar en esas posiciones.

Se trata de los coroneles Jhon Arbey Alzate Duque, Juan Miguel Thiriat y Zaid Eduardo Pabón, quienes, según Sanabria, habían sido ubicados en la Dirección de Investigación Criminal, la Dirección de Inteligencia y la Dirección Antinarcóticos para fortalecer operaciones contra grupos armados y estructuras criminales.

“Me enteré de eso ayer precisamente porque nunca tuve una explicación respecto a la decisión que yo había tomado de colocarlos”, dijo Sanabria al referirse a la denuncia sobre presuntas presiones del Clan del Golfo para la salida de estos oficiales.

El general retirado explicó que, al asumir como director de la Policía, nombró a los tres coroneles en esas dependencias con el propósito de continuar acciones firmes contra organizaciones ilegales, en coordinación con las Fuerzas Militares y con capacidades propias de la Policía.

Según Sanabria, el entonces ministro Velásquez aceptó inicialmente esas designaciones y autorizó que los oficiales empezaran el proceso de empalme. Sin embargo, aseguró que días después recibió una llamada en la que le informaron que no podían seguir.

“Me llamó y me dijo que estos oficiales no podían seguir en esos cargos sin ninguna explicación”, afirmó el exdirector de la Policía.

Sanabria sostuvo que no recibió una justificación de fondo y que únicamente se dispuso que asumieran otros oficiales en esas posiciones.

El general retirado señaló que los tres coroneles tenían experiencia operativa e inteligencia acumulada durante años y que habían sido efectivos no solo contra las Farc y el ELN, sino también contra el Clan del Golfo.

De acuerdo con Sanabria, la continuidad de estos oficiales en tres de las direcciones más fuertes de la Policía pudo haber generado temor en esas estructuras criminales.

“Cuando ellos tal vez se enteran de la continuidad que se iba a dar, pero ya no solamente en la Dirección de Inteligencia, sino en las tres direcciones más fuertes que tiene la Policía Nacional, yo creo que entran en pánico y toman esa decisión de pedir sus cabezas básicamente”, sostuvo.

El general retirado aclaró que estos coroneles no estuvieron directamente en la Operación Agamenón, pero sí apoyaron labores de inteligencia y operaciones en campo contra esa estructura narcotraficante.

Sanabria entregó estas declaraciones al responder por los audios conocidos recientemente, en los que se mencionan presuntas exigencias relacionadas con oficiales de la Fuerza Pública durante acercamientos con el Clan del Golfo.