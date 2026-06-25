Laura Sarabia denunció al general (r) Henry Sanabria por injuria y calumnia

Luego de que el general en retiro Henry Sanabria asegurara en 6AM W que Laura Sarabia le habría dado instrucciones para frenar operaciones en el marco de la política de Paz Total, la embajadora de Colombia ante el Reino Unido anunció acciones legales en su contra por los delitos de injuria y calumnia.

Sarabia rechazó de manera categórica los señalamientos y afirmó que no permitirá que se utilice su nombre para respaldar versiones que considera falsas.

“La memoria de algunos parece funcionar por encargo. Solo recuerdan a Laura Sarabia. No voy a permitir que pretendan limpiar sus versiones ensuciando mi nombre”, manifestó la diplomática a través de sus redes sociales.

Asimismo, aclaró que cualquier actuación relacionada con los hechos mencionados por Sanabria se limitó a una consulta sobre el uso de la fuerza antidisturbios durante una protesta feminista. Según el comunicado, se trató de una pregunta y no de una instrucción, y además no tuvo relación alguna con procesos de diálogo o negociación con grupos armados ilegales.

Por ello, el equipo jurídico rechazó de manera categórica cualquier insinuación que pretenda vincular a Sarabia con actuaciones irregulares relacionadas con la denominada Paz Total. En el texto se señala que dichas afirmaciones carecen de sustento y distorsionan la realidad de los hechos.

Además, la defensa advirtió que quienes formulen señalamientos falsos o imputaciones sin soporte deberán asumir las responsabilidades legales correspondientes. Finalmente, expresó su confianza en que las autoridades competentes esclarezcan lo ocurrido y determinen las responsabilidades a que haya lugar.