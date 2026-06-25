General (r) Sanabria dice que Laura Sarabia llamaba para reprocharle procedimientos de Policía

El general retirado Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, aseguró en Caracol Radio que durante su paso por la dirección de la institución recibió llamadas de la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, para cuestionar procedimientos policiales que, según él, se adelantaban en medio de la política de paz total del Gobierno Petro.

“Laura Sarabia era la que llamaba y decía: mire, no es importante en este momento hacer ese tipo de procedimientos, hay un proceso de paz, por lo tanto no siga haciendo actividades en contra de esas personas”, afirmó Sanabria durante la entrevista.

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El exdirector de la Policía dijo que esas llamadas se daban cuando la institución realizaba procedimientos especiales y que el argumento que recibía era que las actuaciones debían ser reevaluadas porque el Gobierno adelantaba procesos de paz “no solamente con grupos armados organizados, sino con todo tipo de delincuentes”.

Sanabria aseguró que los mensajes llegaban cuando las operaciones o procedimientos ya estaban culminados y que eran, según él, reclamos por actuaciones de la Policía. “Cuando ya estaban culminadas realmente, era el mensaje de reproche frente a la excusa del proceso de paz para no hacer nada”, señaló.

Durante la entrevista, el general retirado puso como ejemplo una manifestación feminista en Bogotá en la que hubo afectaciones al sistema de transporte masivo. Según dijo, ordenó la intervención del entonces Esmad y respaldó al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, tras lo cual recibió una llamada de Sarabia.

Sanabria cuestionó que la entonces jefa de gabinete hiciera ese tipo de llamadas, al señalar que, aunque tenía poder político dentro del Gobierno, la línea institucional sobre la Policía debía pasar por el Ministerio de Defensa. “Quien dirige más dentro de la Policía después del director general hacia arriba es el ministro de Defensa, no ella”, afirmó.

El exdirector también aseguró que, durante su gestión, varias operaciones de inteligencia contra estructuras criminales quedaron listas, pero no pudieron ejecutarse porque no se autorizó el uso de capacidades militares, entre ellas bombardeos con la Fuerza Aeroespacial. Según Sanabria, heredó cerca de 10 operaciones estructuradas contra el Clan del Golfo, Farc y ELN, pero “no se pudo desarrollar ninguna”.

“No se pudieron hacer, no se pudieron concretar lastimosamente y claro, eso desencadenó un fortalecimiento de todas las estructuras”, dijo el general retirado, al referirse al impacto que, según él, tuvieron las decisiones que limitaron operaciones contra grupos armados y estructuras criminales.

Sanabria también afirmó que, cuando era necesario intervenir contra un actor ilegal, exponía ante el entonces ministro de Defensa el antes, durante y después de las operaciones, pero aseguró que siempre encontraba una respuesta que limitaba el accionar. Dijo que las consultas podían demorarse entre 15 y 20 días y que, cuando la Policía podía actuar sola, lo hacía con sus propias capacidades.

En la entrevista, Laura Sarabia respondió que sí llamó a Sanabria en una ocasión por las protestas de mujeres en Bogotá, pero negó haber pedido frenar operaciones contra grupos armados ilegales o haber manifestado molestia por actuaciones contra estructuras al margen de la ley.

Frente a esa respuesta, Sanabria reconoció que no tiene registros de esas llamadas y sostuvo que queda “la palabra del uno contra el otro”. También afirmó que no tuvo información directa de que la negativa a autorizar bombardeos o ciertas acciones militares respondiera a una petición puntual de actores sentados en mesas de paz, sino que el argumento que recibía era el proceso de paz.

El general retirado también se refirió a la salida de los coroneles Arbey Alzate, Miguel Kiriat y Pavón, y aseguró que se enteró por audios conocidos recientemente de que esa decisión habría obedecido a presiones del Clan del Golfo. Según dijo, esos oficiales habían sido designados para cargos clave en investigación criminal, antinarcóticos e inteligencia, pero días después le informaron que no podían continuar, sin una explicación de fondo.

Sanabria afirmó que esos oficiales venían desarrollando actividades operativas contra estructuras como las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, y que su continuidad en las direcciones más fuertes de la Policía pudo haber generado temor en organizaciones ilegales. “Yo creo que entran en pánico y toman esa decisión de pedir sus cabezas básicamente”, sostuvo

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