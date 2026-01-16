Así quedó conformada la nueva línea de mando de la Policía Nacional

La Policía Nacional oficializó la conformación de su nueva cúpula directiva y una serie de cambios en los principales mandos operativos del país, en el marco del Primer Encuentro de Comandantes 2026, realizado en Bogotá, donde se definió la hoja de ruta institucional para enfrentar los retos de seguridad del próximo año .

Así las cosas, el director general de la Policía, general William Oswaldo Rincón Zambrano aseguró que el nuevo esquema de liderazgo estará enfocado en fortalecer la seguridad ciudadana, la dignidad policial y la defensa de la democracia.

Según el balance presentado, durante 2025 la institución alcanzó un 64,4 % de favorabilidad ciudadana, además de resultados operativos como la incautación de más de 850 toneladas de estupefacientes y la destrucción de más de 3.100 laboratorios de droga.

Se confirmaron nuevos comandantes en regiones estratégicas y principales ciudades del país, entre ellos Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, así como direcciones clave como Carabineros, Talento Humano, Educación Policial y Protección y Servicios Especiales

Prioridades operativas y electorales

La institución anunció que uno de los ejes centrales del nuevo mando será la protección de los procesos electorales previstos para marzo y mayo, así como el fortalecimiento de la inteligencia policial y la investigación criminal para contener delitos priorizados como el narcotráfico, homicidio y extorsión.

Además, los ajustes en direcciones, policías metropolitanas y departamentos buscan mejorar la efectividad operativa en los territorios y reforzar la presencia institucional en zonas de alta complejidad en materia de orden público

La nueva línea de mando quedó conformada así:

Director General: General William Oswaldo Rincón Zambrano

Subdirector General: Mayor general Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros

UNIPEP – Unidad Nacional Policial para la Edificación de la Paz: Brigadier general Sandra Patricia Pinzón Camargo

Inspector General: Brigadier general Hernán Alonso Meneses Gelves

Jefe Nacional del Servicio de Policía (JESEP): Brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón

Dirección Logística y Financiera (DILOF): Brigadier general Herbert Benavidez Valderrama

Región N.°4 de Policía: Brigadier general Henry Yesid Bello Cubides

Comandante Policía Metropolitana de Bogotá: Brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano

Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga y Región N.°5 (E): Brigadier general William Quintero Salazar.

Direcciones estratégicas y metropolitanas

Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (DICAR): Brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea

Comandante Policía Metropolitana de Cartagena y Región N.°8 (E): Brigadier general Gelver Yesid Peña Araque

Dirección de Educación Policial (DIEPO): Brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte

Dirección de Bienestar Social y Familia (DIBIE): Brigadier general Claudia Susana Blanco Romero

Comandante Policía Metropolitana de Cali: Brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza

Dirección de Talento Humano (DITAH): Brigadier general Andrés Fernando Serna Bustamante

Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO): Brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán

Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla: Brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez

Unidades nacionales

Dirección de Incorporación (DINCO): Coronel Luis Carlos Romero Galvis

Dirección de Infraestructura (DIFRA): Coronel Amaury Lynsay Aguilera López

Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA): Coronel Jair Alonso Parra Archila

Comandos departamentales y metropolitanos