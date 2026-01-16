Así quedó conformada la nueva línea de mando de la Policía Nacional
La Policía Nacional oficializó la conformación de su nueva cúpula directiva y una serie de cambios en los principales mandos operativos del país, en el marco del Primer Encuentro de Comandantes 2026, realizado en Bogotá, donde se definió la hoja de ruta institucional para enfrentar los retos de seguridad del próximo año .
Así las cosas, el director general de la Policía, general William Oswaldo Rincón Zambrano aseguró que el nuevo esquema de liderazgo estará enfocado en fortalecer la seguridad ciudadana, la dignidad policial y la defensa de la democracia.
Según el balance presentado, durante 2025 la institución alcanzó un 64,4 % de favorabilidad ciudadana, además de resultados operativos como la incautación de más de 850 toneladas de estupefacientes y la destrucción de más de 3.100 laboratorios de droga.
Se confirmaron nuevos comandantes en regiones estratégicas y principales ciudades del país, entre ellos Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga, así como direcciones clave como Carabineros, Talento Humano, Educación Policial y Protección y Servicios Especiales
Prioridades operativas y electorales
La institución anunció que uno de los ejes centrales del nuevo mando será la protección de los procesos electorales previstos para marzo y mayo, así como el fortalecimiento de la inteligencia policial y la investigación criminal para contener delitos priorizados como el narcotráfico, homicidio y extorsión.
Además, los ajustes en direcciones, policías metropolitanas y departamentos buscan mejorar la efectividad operativa en los territorios y reforzar la presencia institucional en zonas de alta complejidad en materia de orden público
La nueva línea de mando quedó conformada así:
- Director General: General William Oswaldo Rincón Zambrano
- Subdirector General: Mayor general Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros
- UNIPEP – Unidad Nacional Policial para la Edificación de la Paz: Brigadier general Sandra Patricia Pinzón Camargo
- Inspector General: Brigadier general Hernán Alonso Meneses Gelves
- Jefe Nacional del Servicio de Policía (JESEP): Brigadier general Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón
- Dirección Logística y Financiera (DILOF): Brigadier general Herbert Benavidez Valderrama
- Región N.°4 de Policía: Brigadier general Henry Yesid Bello Cubides
- Comandante Policía Metropolitana de Bogotá: Brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano
- Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga y Región N.°5 (E): Brigadier general William Quintero Salazar.
Direcciones estratégicas y metropolitanas
- Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (DICAR): Brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea
- Comandante Policía Metropolitana de Cartagena y Región N.°8 (E): Brigadier general Gelver Yesid Peña Araque
- Dirección de Educación Policial (DIEPO): Brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte
- Dirección de Bienestar Social y Familia (DIBIE): Brigadier general Claudia Susana Blanco Romero
- Comandante Policía Metropolitana de Cali: Brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza
- Dirección de Talento Humano (DITAH): Brigadier general Andrés Fernando Serna Bustamante
- Dirección de Protección y Servicios Especiales (DIPRO): Brigadier general Óscar Mauricio Rico Guzmán
- Comandante Policía Metropolitana de Barranquilla: Brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez
Unidades nacionales
- Dirección de Incorporación (DINCO): Coronel Luis Carlos Romero Galvis
- Dirección de Infraestructura (DIFRA): Coronel Amaury Lynsay Aguilera López
- Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA): Coronel Jair Alonso Parra Archila
Comandos departamentales y metropolitanos
- Policía Metropolitana de Pereira: Coronel Óscar Leonel Ocha Sánchez
- Policía Metropolitana de Villavicencio: Coronel Elkin Jesús Corredor Rueda
- Policía Metropolitana de Ibagué: Coronel Édgar Fernando López González
- Departamento de Policía Huila: Coronel Javier Alberto Duarte Reyes
- Departamento de Policía Tolima: Coronel John Anderson Vargas Izao
- Departamento de Policía La Sabana: Coronel Édgar Bernardo Moreno Ossa
- Departamento de Policía Meta: Coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra
- Departamento de Policía Bolívar: Coronel Diego Fernando Pinzón Poveda
- Departamento de Policía Magdalena: Coronel Alexander Martín Eljadue
- Departamento de Policía Quindío: Coronel Carlos Mario Bustamante Bermúdez
- Departamento de Policía Atlántico: Coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval
- Departamento de Policía Guajira: Coronel Salomón Bello Reyes
- Departamento de Policía Córdoba: Coronel Fernando Guzmán Ramos
- Departamento de Policía Guaviare: Coronel Henry Alexander Leal Velásquez
- Departamento de Policía Guainía: Coronel Gustavo Andrés Henao Saenz