MinDefensa ordena traslados en direcciones de la Policía Nacional
Se trata de los primeros cambios desde la llegada del director, general William Rincón. Cambios en DIJIN y Antinarcóticos.
El Ministerio de Defensa Nacional expidió varias resoluciones mediante las cuales ordenó una serie de traslados de oficiales superiores de la Policía Nacional en direcciones estratégicas y comandos en distintas regiones del país.
Estos movimientos quedan en firme a partir de este jueves 15 de enero, día en el cual empieza la junta de comandantes de la Policía Nacional, en Bogotá, que será presidida por el director de la institución, general William Rincón.
Traslados en Direcciones de la Policía Nacional
Entre los movimientos más relevantes se encuentran los cambios en direcciones clave de la institución:
- Coronel Romero Galvis Luis Carlos fue trasladado de la Dirección Antinarcóticos a la Dirección de Incorporación, donde asumirá como director.
- Coronel Germán Oviedo Lamprea llegaría a la Dirección de Antinarcóticos.
- Coronel Rico Guzmán Óscar Mauricio pasó del Departamento de Policía Antioquia a la Dirección de Protección y Servicios Especiales, como director.
- Coronel Aguilera López Amaury Lynsay fue trasladado del Departamento de Policía Norte de Santander a la Dirección de Infraestructura, como director.
- Coronel González Olmos Luis Roberto fue trasladado de la Dirección de Protección y Servicios Especiales a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín).
- Coronel García Acevedo Héctor Daniel pasó de la Dirección de la Policía Nacional a la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
- Coronel Sierra Pineda Juan Carlos fue trasladado de la Dijín a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
- Coronel Pineda Castellanos Néstor Armando fue designado en la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, procedente de la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional Policial.
Cambios en comandos metropolitanos y departamentales
Las resoluciones también contemplan ajustes en comandancias regionales y metropolitanas:
- Coronel Camelo Sánchez Miguel Andrés asumirá como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, procedente de la Metropolitana de Pereira.
- Coronel Ruiz Rodríguez Juan Pablo fue trasladado a la Policía Metropolitana de Pereira, desde la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional.
- Coronel López González Edgar Fernando asumirá como comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.
- Coronel Zambrano Esguerra Nelson Eduardo fue designado comandante del Departamento de Policía Meta, tras su paso por la Policía Metropolitana de Bogotá.
- Coronel Pinzón Poveda Diego Fernando asumirá como comandante del Departamento de Policía Bolívar.
- Coronel Corredor Rueda Elkin Jesús fue trasladado al comando de la Policía Metropolitana de Villavicencio.
- Coronel Mora Muñoz Diego Edixon fue designado comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
- Coronel Melo González Milton Andrés asumirá la comandancia de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali.
Reorganización territorial en departamentos
Otros traslados refuerzan comandos departamentales en diferentes zonas del país:
- Coronel Reyes Ramírez Alejandro Ernesto fue trasladado al Departamento de Policía Guainía.
- Coronel Martín Edaude Alexander asumirá el comando del Departamento de Policía Magdalena.
- Coronel Duarte Reyes Javier Alberto fue designado comandante del Departamento de Policía Huila.
- Coronel Bustamante Bermúdez Carlos Mario asumirá el comando del Departamento de Policía Quindío.
- Coronel Sánchez Sandoval Eddy Javier fue trasladado al Departamento de Policía Atlántico.
- Coronel Bello Reyes Salomón asumirá como comandante del Departamento de Policía Guajira.
- Coronel Vargas Izao John Anderson fue designado comandante del Departamento de Policía Tolima.
- Coronel Moreno Ossa Édgar Bernardo asumirá el comando del Departamento de Policía La Sabana.
- Coronel Sastoque Segura Miguel Fernando fue trasladado al Departamento de Policía Cauca.
De acuerdo con los actos administrativos, los traslados rigen a partir de la fecha de expedición de las resoluciones, es decir, desde el 31 de diciembre de 2025, y fueron ordenados tras certificarse que los oficiales cumplen con los perfiles requeridos para los cargos, en atención a las necesidades del servicio. Una de las primeras jugadas del director de la Policia, general William Rincón.