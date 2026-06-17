Orden de suspender ZUT a Coordinadora Nacional es de imposible cumplimiento y será impugnada

Fuentes del proceso de paz le han confirmado a Caracol Radio que la orden de un juzgado que suspende la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez, Putumayo para la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es de imposible cumplimiento y será impugnada.

El proceso no se suspenderá porque los 100 hombres que entrarán a la Zona de Ubicación Temporal ya hicieron su traslado en helicópteros desde los diferentes puntos y en este momento están en un espacio de preconcentración antes de entrar al espacio donde estarán sin armas y sin uniforme.

Recordemos que esta Zona de Ubicación Temporal está ubicada distante de la población civil, tiene 6 hectáreas y allí los hombres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estarán sin armas y habrá presencia total del Estado colombiano y será el punto de partida para que hagan un tránsito a la vida civil.