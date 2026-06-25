Clínica Somer de Rionegro cerró los servicios de alta complejidad a los pacientes de la Nueva EPS

Medellín

Uno de los centros asistenciales más importantes para todo el Oriente de Antioquia y donde también se atienden pacientes del Valle de Aburrá, la Clínica Somer de Rionegro, anunció el cierre de los servicios de alta complejidad para los pacientes de la Nueva EPS.

Indicó este centro asistencial que agotaron ya todos los esfuerzos para mantener la atención de los afiliados de esta entidad; que mantiene un crecimiento de su deuda.

Se incrementó la deuda.

Según la Clínica Somer, hace tan solo ocho meses, en octubre de 2025, se había adoptado esta misma medida debido al crecimiento de la deuda que en su momento ascendía a los 100.000 millones de pesos.

En ese momento, la EPS se comprometió a implementar acciones que permitieran reducir dicha deuda, y por ello la Institución decidió mantener la prestación de los servicios con la esperanza de contribuir a la continuidad de la atención de los usuarios, pero, por el contrario, se incrementaron las deudas, superando actualmente los 115.000 millones de pesos, sin una solución inmediata para ello.

Situación crítica para la operación

Esta clínica explicó que “hemos llegado a un punto en el que mantener esta situación podría comprometer la sostenibilidad de la clínica y la continuidad de servicios de alta complejidad que son fundamentales para la región y el país”.

Atención de alta complejidad

Recordemos que este centro asistencial es referente nacional en programas de alta complejidad como el trasplante de órganos, oncología para adultos y niños, Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica y Neonatal, terapia ECMO o de Oxigenación por Membrana Extracorpórea, la Ruta materno perinatal y otras atenciones.

Se continúa la atención básica.

Para los pacientes de la Nueva EPS, se continuará prestando los servicios de atención primaria en salud ofrecida en Reserva Plaza para los afiliados de Rionegro, así como la continuidad de los tratamientos oncológicos que actualmente se encuentran en curso.

Agregaron desde la Clínica Somer que se seguirá brindando atención a las personas que ingresen con condiciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato su vida.

Reiteraron desde este centro asistencial que “esta decisión no obedece a una falta de voluntad, sino a la necesidad de preservar la estabilidad de una institución que durante décadas ha trabajado por el cuidado de la vida y la salud de la comunidad”.

Advirtieron que están a la espera de que se generen unas nuevas condiciones para encontrar soluciones que permitan restablecer la atención en beneficio de todos los pacientes.