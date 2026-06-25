Nuevo rector de la Universidad de Antioquia asumirá en unos 20 días

Medellín, Antioquia

El rector designado de la Universidad de Antioquia, Luquegi Gil Neira, confirmó que su posesión dependerá de que el Ministerio de Educación levante la medida de inspección que mantiene vigente el reemplazo del actual rector, trámite que, según estimó, podría concretarse en 15 o 20 días.

Mientras eso ocurre, iniciará el proceso de empalme con el rector encargado, Héctor García, para avanzar en la transición administrativa.

“Consideramos que probablemente en unos 15 o 20 días se podría estar dando este proceso porque estamos avanzando como universidad en el plan de mejoramiento que se presentó”, explicó.

La prioridad será sanear las finanzas

El nuevo rector aseguró que el principal reto de su administración será garantizar la sostenibilidad financiera de la universidad.

“La principal tarea que tenemos que realizar es el modelo de sostenibilidad financiera de la universidad. Esa es sin duda alguna la crisis que tenemos que enfrentar primero”, afirmó.

Explicó que el plan contempla priorización del gasto, fortalecimiento de la planeación financiera, un nuevo modelo de regionalización y el aprovechamiento de los recursos adicionales aprobados para las universidades públicas.

Actualmente, la institución registra un déficit histórico acumulado de $367.000 millones, mientras que el déficit anual oscila entre 50.000 y 60.000 millones de pesos.

El rector indicó que la administración también solicitará al Gobierno Nacional que un aporte extraordinario de $70.000 millones quede incorporado a la base presupuestal desde este año para aliviar la presión financiera.

Las obligaciones están al día

Pese a la situación fiscal, aseguró que durante 2026 la Universidad de Antioquia ha cumplido con el pago de salarios, contratistas y proveedores.

También explicó que el crédito de tesorería vigente podrá ser cubierto con el flujo de caja proyectado y que la deuda financiera no superaría los 25.000 millones de pesos.